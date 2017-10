Flavia Laos toma radical decisión tras escándalo por pelea en discoteca con Alexandra Méndez [FOTO]

Flavia Laos no está pasando por un buen momento. La rubia mantuvo una fuerte pelea en una discoteca el último fin de semana con Alexandra Méndez. Por esta razón, la producción de Esto Es Guerra habría decidido expulsarla del programa.

Jazmín Pinedo se encargó de dar más detalles del lamentable suceso. Según la conductora de Espectáculos, Flavia Laos ya no pertenece a Esto Es Guerra. Esto, por su comportamiento en la discoteca y tener un par de golpes.

Luego que se informara que Flavia Laos se llevó la peor parte en la pelea con Alexandra Méndez, los seguidores de la actriz de 'Ven Baila Quinceañera', se preocuparon por su bienestar. Por ese motivo, ella minimizó lo sucedido y aclaró que se encontraba bien.

¿Flavia Laos no va más en Esto Es Guerra?

"A los que les interesa sí estoy bien y mil gracias por el apoyo. Y a los que quieren joder simplemente me tomaré el trabajo de bloquearlos !! No me haré mala sangre por nadie quiero vivir tranquila y estar en paz", escribió Flavia Laos en su cuenta Instagram.

Sin embargo, esa respuesta no fue suficiente. Flavia Laos recibió muchas críticas no solo por este hecho, sino también por el ampay que difundió Amor Amor Amor en donde se le veía besarse con tres diferentes chicos en una misma noche.

Por ese motivo, Flavia Laos tomó una dura decisión y decidió protegerse ¿Cómo? La actriz bloqueó todos los comentarios de sus seguidores en Instagram en las dos últimas fotos que tiene publicadas. Así quiere evitar más ataques y no brindar más declaraciones.

