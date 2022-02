Flavia Laos en enlazó en vivo este martes con Amor y Fuego y fue consultada sobre la polémica en torno a su ex, Patricio Parodi, y su actual pareja, Luciana Fuster. Aunque no quiso profundizar en el tema, alclaró cómo terminó su relación con el ‘Pato’.

Rodrigo González le preguntó sobre las indirectas de ‘la Fuster’, que dejó entrever que el chico reality la dejó porque eran muy ‘juerguera’. “La razón por la que terminé con Patricio no fue esa, fue de mutuo acuerdo y hemos quedado en no hablarlo, no comentarlo. Yo creo que ella está dando manotazos de ahogado al decir eso, queriéndome dejar mal”, acotó la rubia.

Asimismo se refirió a las últimas declaraciones del Pato Parodi, quien aseguró que ‘si supieran la verdad’, no hablarían mal de Luciana, en referencias a las críticas que viene recibiendo la modelo por no tener ‘códigos de amistad’. “Dice ‘si supieran...’ pero no dice nada”, indicó Flavia Laos.

FLAVIA LAOS Y EL PATO PARODI TERMINARON DE MUTUO ACUERDO

Por otro lado dice que se queda con los mejores recuerdos de su expareja y que terminaron su relación de manera madura. “Nos sentamos a conversar y nos dimos cuenta que no teníamos las mismas metas para nuestras vidas, fue muy maduro”, explicó.

Flavia estuvo este martes en Amor y Fuego y contó detalles de su pasada relación con Patricio Parodi. También se refirió a su examiga Luciana Fuster y aseguró que no es verdad que el Pato terminó con ella por ‘juerguera’.

