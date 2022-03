Kiara Laos, hermana menor de Flavia Laos, recurrió a su cuenta oficial de Instagram para contar a sus miles de seguidores que actualmente está trabajando como mesera en Maryland, Estados Unidos, lugar a donde se mudó para terminar sus estudios universitarios.

La joven influencer contó detalles de su nuevo trabajo luego que Flavia Laos publicara una foto de ella con su uniforme laboral.

“Chicos, todos me están escribiendo si soy mesera. Sí, soy mesera, no les había contado jajaja. Todos me han estado preguntando que cómo me sentía. El día de ayer fue súper matador, por eso llegué y no posteé nada; estaba tan cansada que no subí nada”, contó Kiara en un inicio.

Asimismo, Kiara adelantó a sus fanáticos que debido a su trabajo estaría inactiva por varias horas en las redes sociales; sin embargo, prometió compensarlos.

“De hecho, estoy de camino al trabajo. Como verán, tengo mi uniforme. Les quería avisar que probablemente esté inactiva los fines de semana porque en el trabajo no se puede usar el teléfono”, agregó.

Por otro lado, la menor de las hermanas Laos le pidió a sus seguidores que no olviden suscribirse a su cuenta de OnlyFans. “Mi OnlyFans ya está activo, al fin, a pedido de varios. Les voy a dejar el link para que vayan a suscribirse. No hay excusas”, señaló.

