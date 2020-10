VIDA DE INFLUENCER. Flavia Laos le dio una entrevista a Magaly Medina para promocionar la marca que administra junto a su papá sobre productos fitness. Durante la entrevista, la actriz habló sobre cuánto gana como influencer y la vida de lujos que le permite darse.

Flavia Laos también habló de las operaciones que se hizo. “Sí me hice la nariz, no tengo ningún problema en contar esas cosas, la que dice que no se hizo es mentira”, menciona la influencer y pareja del chico reality Patricio Parodi.

La joven afirma que también utilizó peptonas para aumentar sus glúteos, sin embargo, afirma que estas proteínas no son efectivas si es que no van acompañadas de rutinas de ejercicio. “Me puse pero no son mágicas, en verdad yo le meto glúteos como tres veces a la semana”, agrega Flavia.

Flavia Laos afirma que se siente bastante cómoda con el dinero que consigue con su trabajo en redes sociales. La modelo publicita autos, supermercados y tiendas de calzado. “Sinceramente sí podría vivir de las redes sociales”, finaliza.

