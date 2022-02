Flavia Laos estuvo este martes en Amor y Fuego y se sometió a las indiscretas preguntas de Rodrigo González y Gigi Mitre, quienes no pudieron dejar de tocarle el tema de Patricio Parodi y Luciana Fuster, quienes ahora mantendrían una relación sentimental.

La conductora del programa de Willax le consultó sobre una hipotética situación, en la que tendría que salvar a una sola persona. “Si estás en un barco, el barco se está hundiendo y tú tienes la posibilidad de salvar a la Fuster o a la Fuller ¿a quién salvarías?”, le preguntó Gigi.

“Parto el flotador y se los tiro para ambos lados”, contestó Flavia, generando la reacción de Peluchín: “Osea, que se ahoguen las dos”, dijo el conductor entre risas. “No es eso, sino que dividiría el flotador para que se salven las dos”, intentó defenderse la rubia.

Rodrigo González le replicó que le pidió que solo eliga a una de las dos. “Ale Fuller, obviamente”, indicó Flavia Laos.

Flavia tuvo una curiosa respuesta cuando le preguntaron sobre una situación hipotética, en la que tendría que salvar o a Luciana Fuster o a Ale Fuller.

LUCIANA FUSTER QUIERE DEJARME MAL

Rodrigo González le preguntó sobre las indirectas de ‘la Fuster’, que dejó entrever que Patricio Parodi la dejó porque era muy ‘juerguera’. “La razón por la que terminé con Patricio no fue esa, fue de mutuo acuerdo y hemos quedado en no hablarlo, no comentarlo. Yo creo que ella está dando manotazos de ahogado al decir eso, queriéndome dejar mal”, acotó la rubia.

Asimismo se refirió a las últimas declaraciones del Pato Parodi, quien aseguró que ‘si supieran la verdad’, no hablarían mal de Luciana, en referencias a las críticas que viene recibiendo la modelo por no tener ‘códigos de amistad’. “Dice ‘si supieran...’ pero no dice nada”, indicó Flavia Laos.

Por otro lado dice que se queda con los mejores recuerdos de su expareja y que terminaron su relación de manera madura. “Nos sentamos a conversar y nos dimos cuenta que no teníamos las mismas metas para nuestras vidas, fue muy maduro”, explicó.

