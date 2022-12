Flavia Laos sorprendió a sus seguidores de Instagram al revelar que tiene un diente roto desde hace algún tiempo y que recientemente, mientras comía pan, se tragó la resina de su curación sin darse cuenta.

“Bueno chicos, les voy a contar algo que pasó... yo tengo un diente que está roto y ayer comiendo pan me comí la resina”, dijo en sus historias de IG. Según comentó la modelo y actriz, al percatarse del incidente, se comunicó inmediatamente con su médico para que la saque del problema.

“El doctor Polo me salvó. Está aquí desde las 7 de la mañana. Ya está todo listo, perfectito. El doctor se va de acá al aeropuerto, lo he sacado de su cama, está con sus maletas acá”, dijo Flavia Laos entre risas y mostrando su renovada sonrisa. “Este diseño es gracias a él”, dijo dándole créditos al especialista.

Flavia Laos pasó momentos incómodos cuando se comió la resina de su curación y quedó con un diente roto expuesto.

FLAVIA LAOS CONTESTA A LAS CRÍTICAS POR HABLAR INGLÉS

Flavia Laos alcanzó la fama internacional tras aparecer en la cuarta temporada de la serie de Netflix ‘Too hot to handle’. Al llegar a público de todas partes del mundo, la novia de Austin Palao decidió empezar a subir historias a Instagram en inglés y español, para que todos sus fans la comprendan.

Sin embargo, esto no parece ser del agrado de sus seguidores peruanos, ya que una de sus fanáticas le reclamó por no hablar en castellano. “Mana, por qué hablas en inglés si la mayoría de gente que te sigue es de Perú”, fue la consulta que le hicieron en la famosa caja de preguntas de IG.

Flavia Laos no se quedó callada y le contestó con todo a su seguidora. “A ver mana déjame explicarte, he grabado una serie que es mundial, que la ven en Europa, la ven en Latinoamérica, la ven en todos lados, hay muchas preguntas que me hacen preguntas en inglés, hay nuevo público que tengo en inglés”, comentó la modelo.

En ese sentido, prometió mostrar sus estadísticas de Instagram para evidenciar que su público ahora es internacional. “No saben cuánta gente de Estados Unidos y Reino Unido me está siguiendo. Así que por ese motivo hablo inglés y castellano y asi va ser a partir de ahora”, dijo la actriz.

Finalmente, pidió a sus fans que dejen de hacer este tipo de preguntas. “Me parece muy tonto, cada uno puede hablar como quiere”, concluyó.

