Flavia Laos está nominada a los premios People Choice Awards en la categoría de ‘Influencer Latina 2022′. La actriz decidió compartir su emoción a través de su cuenta en Instagram y dio a conocer cómo apoyarla para que pueda quedarse con este reconocimiento internacional.

“Chicos, tienen que escuchar lo que está sucediendo , ni yo lo puedo creer que esto sea una realidad. He sido nominada a los People’s Choice Awards como Influencer Latina del año, esto es un sueño”, comentó en el video.

“Yo me acuerdo, cuando era chiquita, y veía en la televisión estos premios por E! Entertaiment y ahora es una realidad. Soy la primera nominada peruana ”, agregó.

Flavia Laos sorprendida con nominación a los PCA's.

De igual manera, mencionó que ha realizado banners publicitarios en avenidas para aumentar el número de votaciones y tenga más posibilidades de ganar. “Desde el día que me llamaron no me la creía, lo recibí con lágrimas de felicidad, y hasta ahora me cuesta asimilarlo , pero estoy sumamente agradecida”, escribió en un reciente post.

Nominados a ‘Influencer latina’

Celeste Pellegrini

Emmanuel Senties

Flavia Laos

Hony Estrella

Ignacia Antonia

Javier Ramírez

Juan Pablo Dos Santos

Lizardo Ponce

Pasos para votar por Flavia Laos en los People Choice Awards

Para votar por Flavia Laos, se debe ingresar al siguiente LINK: https://www.votepca.com/la/influencer-latino-del-2022. Hacer clic en la alternativa de ‘Votar’ en la modelo y deslizar hasta el número 25. Finalizar en ‘Votar’.

Cabe mencionar que se debe añadir un correo electrónico o cuenta de Facebook para que cuenta como voto.

TE PUEDE INTERESAR: