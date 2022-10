Flavia Laos nos abrió las puertas de su hogar y contó que a sus 25 años atraviesa un buen momento de su vida, pues acaba de estrenar su canción ‘Ahora me llamas’ y vive un bonito romance con Austin Palao, con quien tiene dos meses de relación. Además, nos dice que ella no es de las mujeres que regresa con el ex y le causa risa que le inventen ‘tantos arreglitos’.

Acabas de lanzar tu canción ‘Ahora me llamas’ y es un éxito en YouTube. ¿Cómo te sientes?

Estoy supercontenta porque es el regreso a mi carrera musical y estamos #2 en tendencia, estoy muy agradecida con mis seguidores.

¿Es cierto que escribiste el tema para Patricio Parodi?

No va para él, he tenido varios ex y va para un par de ellos que me buscaron luego de terminar.

¿Y tú has llamado a algún ex luego de terminar?

Cuando termino una relación, hay un duelo y lo supero al cien por ciento. No he regresado con ninguno, no miro para atrás.

¿Ni para un ‘remember’?

No, olvídate, para qué retroceder si ya estás en un nuevo inicio.

Muchos te cuestionan por aún no decirle ‘te amo’ a Austin Palao...

Cada persona tiene su tiempo, su mundo. Hoy quiero mucho a Austin y en algún momento se dará el decirle ‘te amo’.

¿Será cuando creas que es el amor de tu vida?

Me gusta todo de Austin, pero creo que lo que falta es tiempo. Estamos yendo lentos pero seguros, cuidando nuestros corazones.

Flavia Laos dice que le gusta todo de Austin Palao, que es un chico tranquilo y tienen dos meses de relación. (Foto: GEC/ Allengino Quintana)

CASARSE Y FORMAR UNA FAMILIA

¿Ya se celaron?

Cero. No nos damos motivos, pero obviamente que, si me los da, le reclamaría, pero es un chico tranquilo, me cuenta las cosas y yo también. Hay mucha confianza, que es lo que debe primar en una relación.

¿No eres de ‘marcar territorio’?

Para nada, a Austin lo dejo ser. Aprendí a dejar ser a las personas porque ahí salen sus verdaderos colores. Si él tiene un viaje, normal. Si tiene que salir solo, pues que se vaya solo y yo también. El mundo es chico y hoy todo se sabe.

¿Te gustaría casarte?

Claro, quiero casarme y formar mi familia, pero aún no es el momento indicado. Creo que entre los 28 y 30 años podría ser una buena edad para casarme y los hijos vendrán después de los 30.

¿Ya tienes algún viaje planeado con Austin?

Estamos viendo la posibilidad de ir al Mundial.

Has tenido la oportunidad de viajar a varios lugares, ¿en algún momento te han querido impresionar con viajes o cosas caras?

Tengo la energía que no atraigo a ese tipo de personas, nunca nadie me ha dicho ‘te compro tal cosa’. Olvídate.

¿En qué barrio creciste?

En Miraflores. No puedo decir que tengo calle porque fui a un colegio de puras mujeres y mi niñez fue muy tranquila, pero soy todo terreno, he comido en carretilla, en los mercados, hasta ahora compro mi ropa en Gamarra, a donde me lleven la paso bien.

¿Eras aplicada en colegio?

En idiomas era excelente, me gusta leer libros en inglés y ahí perfeccioné la lengua. Pero en matemáticas y ciencias era una desgracia, ja, ja, ja.

¿Te han dicho ‘pituca’ por ser rubia?

Sí, a veces me llegan comentarios que dicen ‘esa chica se cree lo máximo porque es rubia y tiene los ojos celestes’. Me parece muy tonto, pero los que me conocen me dicen ‘no pensé que eras tan buena gente’. No se puede juzgar detrás de una pantalla.

Flavia Laos cuenta que cuando termina una relación, vive su luto, la supera, pero no hay remember. (Foto: GEC/ Allengino Quintana)

¿Te molesta que digan en televisión que eres muy joven para hacerte ‘tantos arreglitos’?

Me da risa, para mí hablan para hacer rating y hasta dicen cosas de más, que hasta yo misma digo en qué momento me hice ese procedimiento. Hace unos días escuché que decían que tenía implantes, pero no los tengo, es mi grasa.

¿Y podrías contarnos qué ‘arreglito’ te has realizado?

Claro, me hice la nariz y los labios. También me puse senos, pero me los quité porque se me veían enormes y yo soy chiquita. Creo que si una operación te hace feliz, si te sientes mejor contigo misma, pues adelante.

En algún momento hasta te compararon con Sheyla Rojas...

Esa comparación estuvo de más, esas cosas son para que salga el titular.

¿No eres de las mujeres vanidosas que están mirándose todo el día en el espejo?

Cuando paso por un espejo en la calle me quedo mirándome, arreglándome, pero normalmente no lo hago porque cuando me despierto lo que veo son los temas de mi trabajo o me voy a entrenar.

FUE A TERAPIA

Mantienes una buena figura, ¿eres de prepararte tus alimentos?

Si tu abres mi refri encontrarás huevos, atún, jamón de pavo, no hay nada. Soy de pedir delivery.

¿No le has cocinado a Austin?

Le hice su desayuno, sus huevos con palta y la avena la hizo él, lo básico. No soy buena en la cocina.

En algún momento te crearon la imagen de ser una chica ‘peleona’...

Tuve una época de rebelde, entre los 16 y 18 años, pero aprendí a no ser tan ‘fosforito’ y cuidarme más. Visité un psicólogo porque era una chica que tenía mucha exposición en la televisión, me caían muchas críticas y la terapia me ayudó a crecer, madurar. Hoy en día no cambiaría nada porque todo me llevó a la persona que soy hoy y estoy orgullosa de mí. Me siento en mi mejor momento.

¿Tu regreso a la música significa que descansarás de la actuación?

Un artista puede hacer ambos, pero ahorita no tengo una propuesta interesante de actuación. Se vienen muchos proyectos en mi carrera, pero por contrato aún no puedo decir nada.