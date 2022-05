Flavia Laos y Austin Palao se presentaron juntos este lunes en Amor y Fuego y hablaron de todo. Como era de esperar, la rubia fue consultada por el polémico baby shower de la hermana de Patricio Parodi, donde se encontró con su examiga Luciana Fuster.

“Sí me crucé con ella”, aseguró la exchica reality para el programa de Rodrigo González. En ese sentido, aseguró que le dijo a su amiga Majo Parodi que prefería no ir al evento para no incomodar al Pato y a su actual pareja.

“Me llamó y me dijo ‘voy hacerlo primero de mujeres para que puedas venir y luego ya los chicos bajan con su novias’, yo le dije ‘ok, pero avísame para retirarme’”, explicó Flavia Laos.

Sin embargo, aseguró que hubo una ‘descordinación’ y Patricio Parodi y Luciana Fuster bajaron antes de tiempo. “ Bajaron y ya no me podía ir, me quedé un ratito para que abran los regalos y de ahí me retiré pero no nos saludamos , cada uno por su lado, yo estaba con mis amigas y con las hermanas”, indicó.

Finalmente, reveló que la hermana del Pato le adviritó que Luciana iría al baby shower.

FLAVIA LAOS AMIGA DE LAS HERMANAS DEL PATO

Flavia Laos explicó que conoce a las hermanas de Patricio Parodi hace cinco años, es decir, dos años antes de comenzar una relación con él. Aseguró que al Pato no lo conoció por sus familiares, sino por amigos en común de su grupo de ‘juerga’.

Flavia Laos contó que aceptó ir al baby shower de Majo Parodi porque le indicaron que Luciana y el Pato no estarían al mismo tiempo que ella. Sin embargo, un problema de descordinación terminó juntándolos.

