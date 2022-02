LE DICEN DE TODO. Kiara Trigoso y Lorena Celis, amigas de Flavia Laos, arremetieron contra Luciana Fuster, quien hace algunos días confirmó que estaba en “saliditas” con Patricio Parodi. No obstante, el capitán del EEG se ha negado a oficializar su relación.

En Instagram, Kiara Trigoso respondió una pregunta de unos de sus seguidores, sobre qué piensa de las personas que no son oficializadas, en una clara indirecta a Luciana Fuster. “Las personas que no son oficializadas, no son oficializadas por algo, un hombre no quiere estar con cualquier chica de por ahí, entonces no la oficializan”, agregó.

Tras ello, Lorena Celis no dudó en compartir un video de “Las travesuras de Luciana”, el cual fue acompañado con la canción de Double Dragon Twins titulada “La Custer”, que fue compuesta luego de que Patricio Parodi y Luciana Fuster fueran ampayados besándose en un departamento en Paracas.

“Papi yo no tengo códigos, yo soy más rápida que la Custer. Papi yo no tengo códigos, yo soy más rápida que la Custer. ¿Qué la quién? Que la Custer”, dice parte de la canción.

Samuel Suárez de Instarándula fue quien compartió las indirectas de las amigas de Flavia Laos a Luciana Fuster. “Cuando menos se dieron cuenta, se acabaron las indirectas por parte de Lorena y la soltó directa contra Luciana (…) Solo estuvo subido unos minutos y luego lo borró”, dijo.

Amigas de Flavia Laos le ‘dan con palo’ a Luciana: “No es oficializada por algo, un hombre no quiere estar con cualquiera” (Video

Magaly Medina explota contra Luciana Fuster: “Valórate, seguro Patricio se avergüenza de ti”

Durante su programa, Magaly Medina habló fuerte sobre la situación de Luciana Fuster y Patricio Parodi y cuestionó a la modelo por no darse su lugar.

“No quiere oficializarla. No quiere pues mamita, ten un poco de dignidad, valórate, quiérete, amate. No te quiere oficializar, seguro se avergüenza de ti, seguramente es eso”, dijo durante la emisión de Magaly TV La Firme.

