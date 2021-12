La cantante Katy Portella, más conocida como ‘La Flor de Huaraz’, afirma que aún no se divorcia del ‘Gringo Karl’ y espera que pronto la llamen para firmar los documentos ya que quiere ser una mujer libre.

“Todavía no sale mi divorcio. Ya no tiene caso que estemos casados, además necesito mis documentos de soltera para realizar algunos trámites”, comentó.

¿Por qué no se han divorciado?

Imagino que (el Gringo Karl) está haciendo los trámites. Yo necesito divorciarme.

Ustedes tienen años separados, él es padre de una niña, así que el divorcio debe ser más fácil.

Sí, ya mucho tiempo, son casi 4 años de espera. Tuve que acudir al programa de Andrea Llosa para hacerle roche.

Lo lógico es que cada uno haga su vida.

Así es, absolutamente nada no une ni el arte...

Podrían quedar como amigos...

Yo a Karl lo admiré por ser muy respetuoso, pero después que me entregó mi carro hecho chatarra ya no pienso lo mismo. No quiero ni su amistad.

¿Sigues con Junior Marcano?

Sí, lo nuestro es una relación muy especial.

Pensé que se habían separado...

No, siempre estaré para Junior.

¿Pasarán juntos las fiestas de fin de año?

Espero que sí, no lo puedo asegurar por motivos de trabajo. Los artistas por estas fechas estamos cumpliendo con nuestros shows y lo que más queremos es estar cantando y bailando sobre los escenarios.

Junior Marcano aclara que sí tiene una relación con Flor de Huaraz: “Es totalmente real”

Flor de Huaraz y el venezolano Junior Marcano se presentaron nuevamente en el Reventonazo de la Chola y se pronunciaron sobre la relación que mantienen actualmente, tras el comunicado presentado por Junior en el que afirmaba que ponían fin de su relación, ya que la cantante todavía estaba triste por su ex, El Gringo Karl.

Al ser consultado si mantiene una relación sentimental con la Flor, Junior aclaró que sí. “No tengo porque negarlo. Es totalmente real, estoy feliz con Flor a mi lado, eso me hace sentir bien”, respondió el venezolano, mientras que Flor no negó esta declaración.

Marcano afirmó que ‘se inestabilizó’ al ver a Flor de Huaraz y el Gringo Karl bailando y realizando el paso del helicóptero. “Me inestabilizó bastante el tema de Flor de Huaraz con el Gringo Karl, no tengo porque negarlo me causó incomodidad”, manifestó.

En tanto, Flor afirmó que ella le advirtió a Junior que se iba a convertir en una persona mediática por estar con ella y dejó claro que diferencia el tema sentimental de lo laboral.

