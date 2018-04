Flor de Huaraz: Gringo Karl responde y revela la verdadera razón por la que dejó a la cantante [VIDEO] 

La relación del Gringo Karl y Flor de Huaraz llegó a su fin. Luego de 10 años, una de las relaciones más sólidas de Chollywood. Según lo informó la cantante en exclusiva para Trome, su expareja habría terminado la relación y se habría llevado todas sus cosas.

“Sí, es cierto que Carl terminó conmigo, se fue, me abandonó. Me sorprendió porque fue de un momento a otro, se fue a la casa de su hermano Werner por tres días porque lo habían operado de una hernia y cuando regresó me dijo que ya no seguíamos, que se iba con él para que le ayude a vender hamburguesas, que iban a poner su negocio”, dijo llorando ‘Flor de Huaraz’.



Ahora, el mismo Gringo Karl ha confirmado la noticia y, muy a su estilo, dejó saber a todos sus seguidores la verdadera razón por la que terminó su relación con Flor de Huaraz. ¿Qué pasó?

El Gringo Karl lloró tras enterarse de que Flor de Huaraz le fue infiel

En Facebook, el Gringo Karl informó que, efectivamente, había terminado su relación de 10 años con Flor de Huaraz. "ANUNCIO: Luego de 10 años se terminó el dúo de Gringo Carl y Flor de Huaraz", escribió en su perfil personal.

Mensaje de Gringo Karl Mensaje de Gringo Karl

Además, colocó como un acontecimiento importante en su línea de tiempo de Facebook, su separación de Flor de Huaraz. Incluso, el Gringo Karl cambió su situación sentimental en esa red social, de casado a soltero.

Mensaje de Gringo Karl Mensaje de Gringo Karl

Sin embargo, la revelación más importante la dio en uno de los comentarios, en el que reveló la verdadera razón que lo llevó a separarse definitivamente de Flor de Huaraz.

"Mi intención no es herirla... y no tuvimos problemas. Solo deseo tener una familia y rehacer mi vida. Ella es una buena persona y la seguiré queriendo como amiga", escribió el Gringo Karl sobre Flor de Huaraz.

Mensaje de Gringo Karl Mensaje de Gringo Karl

REGRESAR AL INICIO DE TROME

Si te interesó lo que acabas de leer, puedes seguir nuestras últimas publicaciones por Facebook, Twitter, y puedes suscribirte aquí a nuestro newsletter.