Flor Polo Díaz , a sus 35 años, tiene claro lo que desea para su vida, salud y trabajo. Ella se ha reinventado, está más madura y emocionalmente afirma que se siente tranquila después de revelar que su matrimonio con Néstor Villanueva pasaba por una crisis. Es más, aprueba que parejas como Melissa Paredes y el ‘Gato’ Cuba ‘lleven la fiesta en paz’, porque ‘si las cosas no dan para más, es mejor quedar como amigos’.

Florcita, andas ‘full’ trabajo, no paras...

Sí, ahorita (ayer) estoy en Chiclayo, regreso por la tarde a Lima y de ahí me voy a otra activación.

Es bueno que haya trabajo después de estar tanto tiempo metidos en casa.

Así es, por la pandemia no trabajamos buen tiempo y ahora hay que aprovechar al máximo.

Pero la pasaste mal con el coronavirus, ¿cómo te cuidas?

Me cuido mucho, cada vez que llego a Lima me hago pruebas de descarte. Además, esperé tener mis dos dosis contra el coronavirus para recién empezar a viajar en agosto y también voy con mi mascarilla y alcohol a todos lados.

Converso contigo y te siento tranquila, ‘pilas’. ¿Ya pasó ese momento en el que te presentaste en televisión y comentaste que tu relación con Néstor pasaba por una crisis?

Ahora estoy enfocada en mi trabajo, en mis cosas...

Es que eres una mujer chamba...

Sí, mi mamá (Susy Díaz) me enseñó. Empecé a trabajar desde los 13 años con el grupo Explosión y a los 14 en discotecas, ya estoy acostumbrada a este ritmo.

¿Y cómo haces con tus hijitos?, ¿los cuida tu mamá o te los llevas con la nana?

Me gustaría llevarlos, pero donde voy no tengo cómo verlos, así que Néstor se queda con ellos.

Bueno, tienen que compartir el rol de padres.

Sí, nos turnamos.

Siempre has sido sincera, cuando te presentaste en TV y hablaste de esta crisis, muchos te criticaron y especularon que estabas ilusionada por otra persona, ¿eso te molesta?

No voy a opinar al respecto, es mi vida, son mis cosas y eso ya queda en mí.

Hasta tu mami prefiere guardar silencio.

Sí, es que ahorita estoy pensando en mi trabajo y proyectos para el próximo año y en crecer día a día. Creo que en el último programa que me presenté, que fue ‘América hoy’, dije que ya no iba a tocar el tema. Comenté todo lo que tenía que decir.

¿Qué planes para el 2022?

Espero que todo lo que pienso hacer se concrete, deseo tener salud y trabajo. Hay muchas cosas buenas para Flor el próximo año. Mientras tanto sigo trabajando con marcas. Mira, aquí en Chiclayo vine a laborar con una inmobiliaria grande de acá y hay muchas cosas que ya se van a enterar.

Diste un giro de 360 grados, como que te reinventaste, físicamente se te ve bien y creo que emocionalmente también.

Como te digo, estoy tranquila, y sobre mi aspecto físico pues mi doctora Marisela me hizo una lipo y abdominoplastía, este año me retoqué los pechos porque se me encapsularon las prótesis, pero sí me cuido, entreno y como sano, porque uno se debe al público.

¿Qué edad tienes, Flor?

35 años.

Estás en la mejor edad, ¿quisieras tener más hijos?

No, con los dos me quedo. Dios me mandó dos hombrecitos y ya. Además, no tengo tiempo porque paro viajando por mis activaciones y cuando llego a Lima estoy pendiente de mis hijos, de mis grabaciones para los vestidos, soy imagen de las zapatillas Icax.

Debe ser difícil subir a un avión, bajar de otro para correr y compartir con tus niños.

Sí, es complicado, por eso comparto mucho con ellos antes de viajar, como ahora me fui a pasear con ellos, les cociné, atendí antes de venir a Chiclayo.

Espero que la situación que vives, que solo tú sabes cómo es, tenga un buen final para ti y tus niños.

Gracias.

¿Qué lección te deja lo que han vivido algunas parejas del medio, como el caso de Melissa Paredes?

Prefiero no opinar al respecto. Creo que todos cometemos errores en la vida y por lo que he visto ya está mejor con el papá (‘Gato’ Cuba) de su niña y eso es lo importante.

Sí, ella ha comentado que están llevando ‘la fiesta en paz’ con el ‘Gato’ Cuba porque son papás de una pequeña.

Le deseo lo mejor, nunca la juzgué. Es una chica que tiene una hija, que merece salir adelante.

Eso es lo mejor, porque antes de ser esposos esas parejas que pasan por crisis fueron amigos.

Claro, eso es obvio y si las cosas no dan para más es mejor quedar como amigos por el bien de nuestros hijos y creo que eso es lo que ella está haciendo, es lo mejor y aparte que ya viene la Navidad.

¿La Navidad la vas a pasar en familia?

Sí, claro como siempre.

¿Ya les compraste sus regalos a tus hijos?

Puedes creer que recién iré el martes con mi mamá, porque no tengo tiempo. Mi mamá quería ir hoy (ayer), pero como regreso tarde de Chiclayo, ya hemos quedado para ese día. Le voy a comprar a Adriano su ropa y a Stefano los juguetes que quieren, pero ya les adelanté algunas cositas.

¿La cena navideña será con tu mamá?

Sí, la voy a pasar con mi familia y mi mamá porque este año ha sido muy duro para ella, perdió a tres familiares por el coronavirus. Siempre tenía por costumbre pasar esta fecha con mis hermanos, pero esta vez la pasaré con mi mamá, porque no quiero dejarla sola.

¿Tu esposo pasará la Navidad con su familia también?

Ya sé dónde quieres llegar, voy a pasarla en familia, quizás con mis hermanos, de repente él irá también.

Hace un rato te pregunté por las críticas que se dan en redes sociales, porque hay gente muy cruel con sus comentarios que no se pone en los zapatos de uno y...

Sí, son duros algunas veces.

Juzgan porque si en el pasado cometiste un error, te marcan...

Parece que ellos piensan así... Igual son nuestros seguidores, así que para adelante, a palabras necias oídos sordos.

Te deseo lo mejor, creo que has madurado.

Gracias y quiero confirmar que este 31 de diciembre y 1 de enero celebraré, con los Tulipanes y Ana Kholer, el Año Nuevo en el Recreo Napolés de Pucallpa, así que nos vemos en la ‘tierra colorada’.