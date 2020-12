SE EMOCIONARON. Florcita Polo y Ethel Pozo soltaron algunas lágrimas este viernes en América Hoy, al recordar que ambas son hijas de mujeres que sufrieron grandes decepciones amorosas. Y es que recientemente Susy Díaz terminó con Walter Obregón por un ampay donde se le ve con otra mujer.

“Yo también he pasado por momentos difíciles en los cuales a mi mami (Gisela Valcárcel) no le fueron honestos y producto de eso es que ahora desconfío muchísimo porque sin duda afecta a lo que más uno ama, que es a tu madre... verla sufrir... Sin duda me identifico el día de hoy contigo, siento lo que estás pasando”, dijo Ethel.

Flor Polo aseguró que siempre estará con su mamá en los buenos y malos momentos ya que es su única hija. “Sí, me apena mucho lo que está pasando porque no lo esperaba, pero hay momentos buenos y malos en la vida y uno tiene que aprender a salir adelante, si te caes te levantas. Lo bueno es que mi mamá es muy fuerte y va salir adelante con el apoyo de toda la gente que la quiere”, dijo entre lágrimas.

Ethel Pozo resaltó que Florcita indicó que se sorprendió por el ampay porque consideraba a Walter Obregón como una buena persona. “A mí me pasó exactamente lo mismo la primera vez que mi mamá sufrió una decepción como esa. A mí me caía super bien la persona y me emociono como tú, sin duda uno no lo espera”, dijo la hija de Gisela Valcárcel entre lágrimas.

“Acá estamos las hijas que tenemos que luchar por nuestras madres para que nadie las trate mal, sobre todo mi mamá, que es una mujer muy trabajadora, quiere a sus nietos, saca adelante a su familia. Yo agradezco a Dios por darme una madre tan maravillosa. Mamá te amo y que Dios te bendiga siempre y acá está tu hija que siempre te va defender”, agregó Florcita Polo.