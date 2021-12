Néstor Villanueva negó ser un hombre violento, luego que su esposa Florcita Polo lo calificó como un hombre de ‘mal carácter’.

“No tengo mal carácter, creo que hay personas que quieren dejarme mal parado, tengo trece años junto a Flor, no soy una persona violenta. Mi suegra (Susy Díaz) lo ha dicho y solo busco sacar cara por mi familia, por mi esposa y mis hijos”, declaró el cantante en ‘En boca de todos’.

Luego, trató de explicar las declaraciones de Florcita, quien señaló que no dormían juntos y que vivían una crisis.

“Hay días que no dormimos juntos porque lo hago con mis hijos, pero no estamos en una crisis. Flor es sensible y, a veces, cuando le hablo cree que le grito”, añadió.

Sin embargo, detalló que está dispuesto a cambiar y salvar su matrimonio.

“Lo que nos falta es comunicación, quizá no sea tan cariñoso y hemos pensado en ir a terapia, la quiero y deseo salvar mi matrimonio”, manifestó.

Por su parte, Flor Polo contó que Néstor es celoso.

“No tiene celos enfermizos, pero sí es celoso. En un videoclip de cumbia tuve que dar un piquito, y Néstor se puso celoso”, refirió Flor en ‘América hoy’.

Asimismo, afirmó que están tratando de solucionar las cosas con su esposo porque ‘aún hay amor’ y ‘por el bien de sus hijos’.

“Esto pasa hace mucho tiempo, pero estamos tratando de solucionar las cosas por nuestros hijos. Dios sabe si seguimos adelante o si quedamos como amigos. Yo estoy dando todo de mí. Hay un cariño, por supuesto que sí lo amo, para tratar de salvar mi matrimonio”, finalizó.

TE PUEDE INTERESAR

Malú Privat se casó con el exesposo de Fiorella Rodríguez: Maricarmen Marín y Adolfo Aguilar nos presentaron

Estrella Torres no descarta hacerse ‘retoquito’: “Me ajustaría algunas cositas, como una lipo en los bracitos”

Peruano Alessandro Valderrama es ovacionado y hace llorar al jurado en ‘Francia Got Talent’: Pasó directo a la final del reality