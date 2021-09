Florcita Polo comentó que en ‘América hoy’ exageraron al decir en el bloque ‘dime cuánto cuesta y te diré quién es’ que invirtió más de 125 mil soles en sus ‘retoquitos’, pues asegura que tiene pocas cirugías estéticas.

Florcita, comentaron que gastaste 125 mil soles para arreglar tu figura, eso es como gastar tu herencia...

No, yo no gasté tanto. Además, todo no es cirugía, también hay que hacer dieta y ejercicios.

¿Exageraron?

Yo no me he hecho todo eso que dicen. Hace un año y medio me hice una ‘lipoláser’ y una ‘mini abdominoplastía’. Luego de eso estuve entrenando y comiendo sano como hasta ahora y me mantengo. Ahora, lo último fue las ‘bubis’ porque se me encapsularon las prótesis y tenían que sacármelas, ya que sino se me complicaba. Eso fue por salud hace 21 días y me estoy recuperando, gracias a Dios.

Florcita Polo cuenta que se hizo una lipoláser y una mini abdominoplastía.

Claro, porque los bultos en las mamas son de cuidado...

Sí, mi intervención fue un poco complicada por eso. Si no me operaban, el bulto podría crecer y tuvieron que sacarme el implante de mamas, pero gracias a Dios todo salió bien, mi mamá siempre estuvo a mi lado, solo he bajado un poco de peso.

Cambiando de tema, ¿cómo vas con Néstor ?

Bien, vamos a cumplir 11 años de casados, ahorita está por el norte de gira con la orquesta y yo también estoy trabajando como imagen de las zapatilas I-Cax.

¿Ya se vacunaron contra el coronavirus?

Justo mañana (hoy) me toca y estaré muy temprano en el local para inmunizarme. Hay que seguir cuidándose, pasar por este enfermedad es terrible. Muchas personas han partido sin tener la oportunidad de poder vacunarse, hay que reflexionar sobre eso.

MILLONARIA INVERSIÓN

El programa ‘América Hoy’ reveló el monto que habría invertido la hija de Susy Díaz en el quirófano para lograr una figura de infarto.

La popular Florcita se habría aumentado los senos y también una liposucción, arreglándose también la nariz y parte de la sonrisa. David Ruiz, médico especialista, sostuvo que la polémica Flor habría pasado por diferentes procedimientos.

“Le ha ido mejor que su mamá porque con el tiempo ella no se ve mejor”, dijo el médico, quien reveló que el bótox habría costado 750 soles, la bichectomía 6 mil soles, la rinoplastía (por partida doble) 16 mil soles, mientras que la lipo papada 7 mil.

Las conductoras Janet Barboza, Ethel Pozo y Melissa Paredes comentaron el radical cambio de Florcita en el transcurso de los años.

“125 mil 750 nuevos soles se habría gastado Flor Polo Díaz en ser la mujer divina y regia que es hoy día, es mucha plata”, reiteró la popular ‘retoquitos’. Tras ello, el popular ‘Giselo’ no dudó en incomodar a sus compañeras de América Hoy al decir indirectamente que ellas también se han hecho operaciones.

