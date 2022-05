LE LLEGÓ LA CALMA. Florcita Polo está más tranquila luego de la polémica que se levantó cuando su amiga acusó a Néstor Villanueva de maltratarla durante el tiempo en el que fueron pareja. Luego de la tormenta, la empresaria continúa trabajando y estará este domingo en ‘En esta cocina... mando yo’ con Susy Díaz, para enfrentarse a Milett Figueroa y a su mamá, Martha, preparando comida italiana.

Este domingo te veremos junto a tu mamá en la cocina de Ethel y Yaco, ¿cómo la pasaste?

La verdad, mi mamá no me ayudó tanto. Además, ella nunca me había dirigido en la cocina, siempre fue al revés. Debo reconocer que, en la cocina, sí me desesperó en muchos momentos, ¡qué estresante!

Tú sabes cocinar...

Yo sé cocinar, me enseñó a cocinar Néstor y mi papá, y le enseñé a cocinar a mi mamá, ella ya sabe hacer sopas, pollo al sillao... Pero nunca en mi vida había cocinado platos italianos, la verdad, estuvo bien complicado.

¿Y qué tal la competencia?

Se ve que la señora sabe cocinar, al inicio me dio miedo. Igual, la competencia estuvo fuerte.

Tu mamá dice que no la escuchas, ¿qué opinas?

Mi mamá dice que no escucho sus consejos, pero no es verdad, yo la escucho.

¿Cómo pasarán este Día de la madre?

Estaremos juntas, en familia, será un día especial. Amo a mi mamá y le agradezco todo lo que hace por mí.

