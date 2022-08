RENOVADA. Florcita Polo brindó una entrevista al programa ‘Hablemos de Belleza’ por Willax TV para hablar de su nueva etapa de vida tras separarse de Néstor Villanueva. La hija de Susy Díaz resaltó que no ha sido fácil, pero ella sigue adelante porque no se derrumba por sus pequeños.

“ Yo sigo adelante, soy una mujer muy valiente por todas las cosas que he pasado, pero no me derrumbo . Sigo adelante si es que me pongan más piedras en el camino. Todo lo malo quedó atrás, por eso me cambié el color del cabello”, dijo.

En esa línea, comentó que esperar enamorarse nuevamente, pero dejó en claro que ya sabe cuál es el perfil de hombre que busca en su vida.

“Que quieran a flor como flor la persona, no la artista, sé que muchos van a querer colgarse de flor la artista, ya me ha pasado, eso sí es difícil, es complicado y que vale que sea un churro y no tenga sentimientos, no importa eso, no importa el físico ni nada. Solo que sea trabajador, responsable, amoroso, atento y detallista”, puntualizó.

FLORCITA DA CONSEJO A LAS MUJERES

En otro momento, Florcita Polo agradeció a Magaly Medina por ayudarla a que su divorcio con Néstor Villanueva se agilice y dio un consejo a todas las mujeres.

“Cuando pasen un problema o una discusión fuerte con su pareja, digan hasta aquí nomás, porque la persona que te quiere no te lastima, te valora, te ama y te lo demuestra”, precisó.