ACEPTA LAS CRÍTICAS. Francisca Aronsson llegó al Perú tras pasar varios meses viviendo en España. La actriz estuvo en ‘Amor y Fuego’ para promocionar su película “Reinas sin corona” y hablar sobre las críticas que ha recibido por su dejo español. Según explicó, ella ha vivido en diferentes países, por lo que tiene distintas culturas y acentos.

“Por el trabajo de mis papás tengo la suerte de conocer diferentes culturas y también diferentes acentos. Mi mamá es peruana y mi papá es de Suecia. Yo viví en el Perú 5 años, ahora tengo acento neutro, pero el acento peruano que tenía era de pituca cuando tenía 8 o 9 años, ahora digo ‘Dios mío’ . ¿Realmente el acento peruano cuál es?”, dijo.

La joven de 16 años aseguró que se siente “más peruana que la papa” y que hable distinto no implica que se aleja de sus raíces.

“No significa que hable de otra manera, deje de... pasa a segundo plano. Mi mamá físicamente en muy peruana y mi papá es muy gringo, tengo esa combinación tan rica de culturas y también físico. Cuando me ves no sabes de dónde soy ”, acotó.

TROME |Francisca Aronsson habla de su acento

FRANCISCA SE JUSTIFICA POR DEJO ESPAÑOL

NO HACE CASO. La jovencita Francisca Aronsson, quien está brillando en Europa, se pronunció por la lluvia de críticas que ha recibido por hablar como española cuando es peruana. La actriz aseguró que no le molestan los comentarios, sin embargo, se justificó diciendo que prefiere un acento neutro que el peruano para producciones en el exterior.

“Realmente me los tomo con mucha gracia (ríe). Aquí toda la gente en España es como “Fran, no tienes acento español. Tienes un acento latinoamericano, pero no peruano, sino un acento como una combinación . Tengo 16 años, estoy siempre viajando por tantos países por el trabajo de mis papás, por mi trabajo, hablo con tantas personas de diferentes nacionalidades, es normal”, dijo.

En declaraciones para La República, precisó que escucha muy bien el pronunciamiento de las palabras en Europa y que es totalmente inconsciente que hable como española.

“Al tener tan buen oído, se nos pega cualquier tipo de acento y comenzamos a hablar de una forma y de otra... Pero que no piensen que estoy hablando de tal forma porque sí es inconsciente . También trato de no pegarme a un acento peruano, prefiero tener un acento neutro por si me sale una producción en otro país yo esté accesible a poder explorar y agarrar el acento que necesite. Si me piden que sea española en España, pues voy a hacer un acento español, si me piden que haga de mexicana, voy a hacerle mexicana porque para eso estoy, para eso somos actores”, agregó.