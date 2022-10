La bailarina Gabriela Herrera afirma que nadie ‘me bajará la llanta’ y a pesar de que en los últimos días ha estado envuelta en la polémica por el poco apoyo de sus compañeros de ‘El gran show’ y las palabras de Sergio George, quien negó que ha firmado contrato para representarla, la rubia no se ha desanimado y sigue adelante.

“Estoy desconcertada, es la verdad, pero me siento más enfocada que nunca. Confío en mí y lo demostraré en cada presentación. A mí la llanta no me la baja nadie” dijo entre risas la participante de ‘El gran show’, agregando que estos temas no le suman.

La ‘chica problema’ más bien agradece el apoyo de sus fans y afirmó que no le interesa los comentarios mal intencionados.

“Hay gente que me apoya y me han enviado mensajes, a mis redes sociales, diciéndome: ‘Sigue adelante’, ‘No pises el palito’, ‘Brilla’ y eso es lo que pienso hacer”, indicó.

De otro lado, Gabriela aseguró que se está preparando para enfrentarse este sábado en un versus con el actor Santiago Suárez, con quien tuvo un fuerte intercambio de palabras durante la tercera gala, ya que ella consideró que era injusto que se enfrentarán en un baile de tap ya que la bailarina de Santiago es experta en esta danza.

Luego de la gala Gabriela expresó su incomodidad y dijo que vio a su compañero ‘muy gallito’.

“Siento que vinieron a desmoronarme en un inicio. Yo no entiendo por qué estaba tan gallito porque estaba confiado por el tema del versus”, indicó.

Por su parte, Santiago señaló que sabe que no tiene todas las de ganar en este versus ya que Gabriela es una profesional en el baile.

“Partiendo desde su premisa creo que ella tiene razón, no es justo que ella compita con nosotros”, dijo el actor.

Gabriela Herrera confiesa que algunos competidores ni la saludan: “Me juzgan más por ser bailarina”

La bailarina Gabriela Herrera contó que se viene preparando a conciencia para el versus que tendrá en ‘El gran show’ con Santiago Suárez. Además, reveló que algunos de sus compañeros en el reality de Gisela Valcárcel ni le responden el saludo cuando se cruzan en la salas de ensayo, pero eso no la distrae para hacer una buena presentación. Asimismo, aclara que Yahaira Plasencia no es su amiga.

Respecto al reto que tendrá este sábado en ‘El gran show’, comentó que se viene preparando. “Estoy tranquila, feliz, me gusta mucho lo que estamos preparando y

me estoy sacando la mugre para poder dar lo mejor de mí en este versus.

A Santiago le digo que este versus va a estar fuerte porque no me voy a dejar, voy a dar todo de mí para que salga increíble, y que se esfuerce para que sea un buen show y que la gente pueda disfrutar”, señaló Gabriela Herrera.

En otro momento, señaló que no tiene amistad con el resto de participantes de ‘El gran show’ y que algunos ni le responden el saludo.

“No es que no haya una amistad, sino que, a muchos de ellos no los conozco, no he tenido el placer de conocerlos. Yo ensayo temprano y ellos, en otras horas, y cuando me los he cruzado los he saludado y algunos me han respondido, otros no. Además, yo estoy concentrada en mi baile, en mi vestuario, ya después de mi baile puedo hablar con quien quiera, soy la mejor amiga, antes, no”, enfatiza la bailarina.

