La bailarina y cantante Gabriela Herrera comentó que se encuentra solterita, a pesar de tener muchos pretendientes, pues está enfocada en el lanzamiento de su carrera musical, que espera sea en marzo y en el género urbano.

“Me encuentro soltera y estoy enfocada en mi lanzamiento musical que se viene ahorita en marzo, ya no falta nada, estoy feliz y muy ansiosa de que conozcan mi propuesta”, señala Gabriela Herrera.

¿Eso quiere decir que no hay pretendientes?

Los hay, siempre hay personas que te invitan a salir, pero por ahora no quiero tener una pareja sino enfocarme en mi carrera, pues necesito tener mucho tiempo para la promoción.

Pero el amor suele aparecer cuando menos lo esperas...

Eso es cierto, pero si llega debe ser para sumar y no restar, que sea alguien que me apoye, que me haga crecer. Yo soy una chica que le gusta el baile y la música, y no permitiría que me pongan trabas en mi pasión o que me cuestionen qué tipo de ropa uso.

¿El género que vas a presentar es urbano?

Así es, siempre he querido hacer algo donde pueda bailar y cantar. Cuando hubo el contacto con Sergio George quería que haga salsa, pero le dije que no, siempre he sabido que grabaría urbano.

¿Has descartado la actuación?

He hecho pequeñas apariciones y también me gustaría actuar, no lo tengo descartado.

APOYA A YAHAIRA

Hace unos días, la bailarina y cantante Gabriela Herrera espera que Yahaira Plasencia siga cosechando éxitos, tras su participación en los premios Lo Nuestro, pues es una artista peruana y abre puertas para todos. Asimismo, le recomendó que disfrute su relación con Jair Mendoza, pues el amor es un motor importante para la vida.

“Me parece genial todo lo que está viviendo Yahaira, que le vaya bien y siga con éxitos en el extranjero, pues así seguirán saliendo nuevos talentos. El hecho que estuviera nominada en unos premios importantes es un paso en su carrera, eso no se puede desmerecer. Debemos de mirar de que hay buenos cantantes en el Perú en todos los géneros, no todo deben ser los extranjeros”, enfatiza Gabriela Herrera, quien acudió al avant premiere de la película peruana ‘Un retiro para enamorarse’.

¿Qué te parece que siga defendiendo su relación amorosa con Jair Mendoza?

Nadie puede decidir cuándo se va a enamorar, pero creo que ella está conciente de su carrera, de su trabajo en la música y lo que quiere hacer. El amor debe llegar siempre para sumar, no para perjudicar su carrera musical y está bien que defienda su relación... si es lo que ellos quieren, si eso fluye, entonces, para adelante.

