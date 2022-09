Gabriela Herrera realmente impresionó a Sergio George durante su actuación en ‘La gran estrella’, el sábado pasado, pues ayer el destacado productor se reunió con ella, por tres horas, para escucharla cantar y quedó nuevamente sorprendido al saber que también canta. Al salir del ensayo que tuvo con él, la bailarina dijo que tiene voz, que no canta con ‘autotune’ y que no todo es mover el ‘totó’.

Gabriela, Sergio George quedó tan impresionado contigo que hasta ya ensayas con él...

Sí, tuvimos una reunión chévere. Ya había visto mi presentación en ‘La gran estrella’, pero no sabía que cantaba y ahora que me escuchó me felicitó.

¿Cuánto tiempo ensayaron?

Estuvimos desde las 10 de la mañana hasta la 1 de la tarde haciendo música, matándonos de la risa y, bueno, ya sabe que sí canto porque me gusta y amo la música.

¿Qué consejo te ha dado?

Me reafirmo que lo mío es lo urbano porque yo no me veo cantando salsa y, bueno, estamos viendo hacer cosas juntos.

¿Sergio George te va a representar?

En eso estamos, la otra semana tenemos reunión, solo espero que no se ‘piquen’ por ahí.

Pero parece que Yahaira (Plasencia) se ‘picó’...

Bueno sí, y yo le dije que se rasque. Qué recuerde que el sol sale para todas. Yo solo estoy trabajando duro por mis sueños, si quiere bloquearme (por la cercanía con Sergio George) y hacer cosas de niña, es su tema. Yo no ando con niñerías ni fomento relaciones tóxicas.

Tal vez pueda reclamar exclusividad.

Mira, solo te puedo decir que se prepare, no todo es mover el totó, la gente se cansa de ver lo mismo, hay que evolucionar. Yo voy a seguir las indicaciones que me den, siempre con humildad, sin mirar por encima del hombro a nadie.

‘SE PICÓ'

Durante la emisión de ‘La Gran Estrella’, Gabriela Herrera apareció para reforzar al primer dúo de la noche. La exchica reality entró con toda la actitud y reveló que a ella también le gustaría ser una reina.

“Sé mucho de esta pista, sé lo que se necesita aquí y lo que la gente busca en sus casas de los artistas (…) A parte de la voz, es el show que tienes que presentar”, expresó Gabriela Herrera en la pista de Gisela Valcárcel.

Las palabras de Gabriela Herrera sorprendieron a más de uno, entre ellos, Sergio George, quien la llamó ganadora y le pidió que le dieran un 10. Ante ello, la exguerrera se animó a lanzar la frase de Yahaira Plasencia, quien no dudó en responder claro y directo. “ Eso lo digo yo, búscate otra frase ¿ok? Yo soy la única del Perú que dice ¡salsa! Nada más ”, dijo. Sin embargo, inmediatamente después, dio a entender que fue una broma: “Te quiero amiga (muak)”.

