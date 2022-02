A sus 20 años, la bailarina Gabriela Herrera está lista para conquistar el mundo de la música en el género urbano. Cuenta que aunque los galanes tocan a su puerta, entre ellos un conocido bailarín y futbolistas, no deja entrar a nadie a su corazón porque está enfocada en su carrera artística. Reconoce que le gustan los hombres mayores, pero descarta que tenga un ‘sugar daddy’, porque no podría ‘salir con mi abuelo’.

Vas a debutar como cantante...

Sí, mi género es el urbano y les va a gustar la canción. Siento que ya me hice un camino por el lado del baile y es el momento de demostrar que también puedo cantar.

Mucha gente te ve como una chica sexy, ¿lo eres?

No sé si me considero sexy, me considero que soy yo... Todas las mujeres somos sexy, tenemos ese lado sensual cuando bailamos, hablamos o caminamos.

¿Y te están ‘tirando maicito’ o sigues soltera?

Ja, ja, ja. Maicito siempre, pero estoy soltera, tranquila y feliz, enamorada e ilusionada con mi música.

Bueno, tienes 20 años, aún hay mucho camino por recorrer en el amor...

Sí, tengo 20, pero con la mentalidad de una chica de 30 enfocada en lo que quiero.

BAILARÍN ‘VIGENTE’ SE LE MANDÓ

Los galanes van a tocar tu puerta, otra cosa es que tú la abras...

Claro, tocan el timbre, pero les digo ‘está ocupado, todavía no, joven, gracias’, ja, ja, ja.

Ahora que están de moda los bailarines, ¿alguna vez se te ‘mandó’ alguno?

Sí, claro, y uno de los que está vigente, sobre todo ahorita.

No me digas que estás hablando del ‘activador’ (Anthony Aranda)...

No diré nombres, simplemente diré que sí y hay varios claramente, pero no son mi tipo, no es mi onda porque no me gusta relacionarme emocionalmente con personas que trabajen en lo mismo que yo, no se mezcla lo laboral con lo personal.

Dicen que los bailarines son coquetos...

Sí, tienden a ser coquetos y lanzados por más que tengan pareja también.

GABRIELA HERRERA NO OPINA SOBRE EL CASO DE MELISSA

Y hablando de lanzados, ¿te sorprendió lo de Melissa con Anthony?

Yo estaba justo en la temporada con Melissa. Ella me cae bien, en realidad no tengo nada que opinar de su relación porque es cosa de ellos. Sabrán el por qué y, aparte, en el corazón nadie manda.

Pero han salido otras chicas, como Paula (Manzanal), a decir que Anthony también las enamoraba...

Sí, salieron varios audios. Mira, si sabes lo que has hecho en el pasado, le ‘tiraste maicito’ a una y a otra, entonces tienes que ‘apechugar’ y aguantar lo que sucede ahora.

Muchos piensan que se aprovecha de Melissa...

Prefiero no opinar de ese tema, yo creo que lo que se ve, no se pregunta.

Volviendo a lo de tener pareja, ¿no has salido con nadie?

Sí he salido con chicos, pero no hubo una relación formal porque no tengo tiempo y de frente les digo que solo los puedo ver una vez cada tres meses. Soy como la luna llena, no salgo todos los días, ja, ja, ja.

¿Habrá por ahí algún pelotero?

Sí, varios, pero así estoy tranquila y feliz.

“LOS CÓDIGOS SE TIENEN QUE RESPETAR”

¿Qué piensas de los códigos ahora que está de moda eso de chapar con el ex de tu amiga?

Los códigos se tienen que respetar. Las amigas son sagradas, hombres hay millones. Felizmente nunca me ha pasado, gracias a Dios, mis amigas sí tienen códigos.

¿Tampoco aceptarías que un hombre te diga qué ponerte o que se meta con tu trabajo?

Creo que en una relación el ‘parche’ se pone desde el inicio y nadie puede decirme qué me pongo o meterse en mi trabajo. Si eso pasa, le digo chau.

¿Te molestaría si tu pareja le da ‘like’ a las fotos de otras chicas?

No creo que me molestaría porque también soy de dar ‘like’ a fotos lindas, a menos que le coquetee a la flaca en mi cara. Eso sí me va a incomodar y va a salir mi lado tóxico.

Creo que el requisito que debes pedir en una pareja es que baile bien.

Me da igual si baila bien o no, lo que más importa son los sentimientos de las personas y físicamente tiene que atraerte algo de él.

¿Cómo te gustan físicamente?

No es que tenga un prototipo, pero me gustan altos, con tatuajes, pinta de chico malo, pero que no sean malos. No lo he encontrado todavía, creo que Cupido conmigo se fue de vacaciones...

¿Estarías con una persona mayor, un ‘sugar daddy’?

Me gustan mayores, pero tampoco voy a ponerme en un asilo, ja, ja, ja. No saldría con mi abuelo, no hay forma. El celular, mis viajes, las cosas que tengo, las pago yo con mi trabajo.

Aclarando...

No tengo ‘sugar daddy’. No tengo flaco, cómo voy a tener ‘sugar daddy’, ja, ja, ja.

