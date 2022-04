Gabriela Herrera: “Fabio Agostini es un caballero y todo el día me hace reír”

Gabriela Herrera se sinceró y dijo que hasta hace poco tenía una idea distinta sobre Fabio Agostini, porque era ‘algo tosquito’, sin embargo al conocer más al ‘galáctico’ esta percepción cambió y hoy afirma que es un ‘caballero’, sincero, protector, pero se pone nerviosa cuando le preguntan si es que ya hubo un ‘piquito’ con su compañero de ‘Esto es guerra’.

“Sí, no niego que hasta antes de conocer a Fabio, pensaba que era medio tosquito para responder o expresarse sobre algunos temas, pero conforme lo fui conociéndolo me di cuenta que es una persona directa, que dice lo que siente, pero no tiene intención de dañar a nadie, todo lo contrario aunque no lo crean es muy protector”, dijo Gabriela.

En ese video que colgaron en TikTok se les vio con mucha complicidad...

Lo que pasa es que nos llevamos bien, es más con Fabio y Facundo (González) todo el día estamos bromeando. Fabio me hace reír mucho con sus ocurrencias.

¿Y ya hubo su ‘piquito’, su besito entre ustedes?

(Ríe) Eso no te voy a responder, solo te puedo decir que la pasamos bien, que no sé lo que pueda pasar más adelante y que en esta vida nunca hay que decir nunca, porque uno nunca sabe qué te puede deparar el destino.

Fabio es un chico bien parecido...

Salta a la vista, tiene buen cuerpo, es atractivo y bueno, yo me río mucho con él.

Sabes que Fabio y Jossmery Toledo en su momento tuvieron sus diferencias.

Sí. Con Jossmery me llevo bien, tenemos una bonita amistad, pero el tema que ellos tuvieron es de ambos, y ahí ni me meto, no es mi rollo.

BRONCA ES REAL

Cambiando de tema, ¿esos ‘roces’ entre Johanna San Miguel y María Pía Copello, son reales o es puro show de Tv?

Es real, lo que pasa es que Johanna es nuestra ‘mamá leona’ y súper competitiva al igual que María Pía, entonces cuando estamos desarrollando cada juego, ambas nos defienden y en el calor de la competencia, se dicen sus cositas, pero nada grave.

O sea paz y amor...

Es el calor de la competencia , nada más.

¿Cuándo será el lanzamiento de tu carrera musical y presentarás el disco que grabaste en Colombia?

Pronto. Lo que deseo es que cuando se dé sea en el momento preciso. Con mi manager Maritza Rodríguez estamos trabajando en la estrategia, estoy segura que les va a gustar lo que hicimos.

BAILE DE ANITTA

Hace unas semanas Gabriela Herrera cautivó a Fabio Agostini al hacer el ‘challenge’ de la cantante Anitta, esto pasó en una discoteca a la que asistieron con algunos chicos de ‘Esto es guerra’ y parece que desde ahí se hizo más estrecha la amistad entre ambos. Además, días después apareció un video en ‘TikTok’, donde ambos estabas bastante coquetones y él traba de darle un beso mientras ella lo esquivaba, pero se notaba que había bastante confianza entre ambos.