No lo suelta. Magaly Medina envió a uno de sus reporteros para que le pregunte a Gabriela Herrera si es rentable trabajar en una academia de baile como profesor; algo de lo que habló Anthony Aranda días atrás.

La bailarina expresó que no se gana mucho y que con el sueldo no te puedes dar una vida de lujos: “En verdad sé que no pagana mucho, no están alto para pagarte un viaje a Dubai, no”.

También explicó que es mejor que los bailarines den clases particulares, pero para que se vean altas ganancias se deberían dar clases a 20 o 30 personas casi a diario.

“Mira, si hace tus clases por la tuya, sé que se gana más 35 por cada persona, y ponte que un aula puedas llenar a 20 o 30 personas, pues puedes ganar tu plata”.

Por último, dejó entrever que en una academia de baile un profesor no gana mucho, ya que el establecimiento se lleva el mayor porcentaje del dinero ganado por alumno.

“Creo que por academia no ganas mucho porque la academia es la que se lleva más el bono de la plata y tú te llevas un porcentaje que tienes por clase entre 100, 200 (soles)″.

“¿No es muy rentable, me parece, creo?, le preguntó el hombre de prensa a la exintegrante de El gran show, quien respondió: ”Creo que no”.

