¡FUERTE! Gabriela Herrera se presentó en el programa de Amor y Fuego y narró cómo fue la última comunicación que mantuvo con Gisela Valcárcel, esto luego que fue retirada de ‘El Gran Show’.

“La última vez que tuve contacto fue el día que el programa no salí, esa semana me llamaron. ¿Directamente con ella? Sí, con ella”, indicó la bailarina.

Además, indicó que en esa comunicación la popular Señito no le dijo textualmente que ya no estaría sino que había afectado su concurso. “ (¿Te dijo que ya no ibas a estar más en el show?) No, me lo dijo directamente así, me dijo: “Ay perjudicaste mi show” ”, expresó.

Para la bailarina, Gisela Valcárcel y su producción confundieron sus declaraciones. “A mi me preguntaron directamente sobre mis compañeros y yo me referí en general a mis compañeros de programas reality (...) Yo dije que sí muchos que ustedes conocen son mosquitas muertas que frente a cámaras eran buena gente”, manifestó.

¿Qué dijo Gisela Valcárcel sobre Gabriela Herrera?

En noviembre del 2022, Gisela Valcárcel anunció la expulsión de Gabriela Herrera de su programa luego que dio declaraciones a Amor y Fuego, ya que - según dijo- incumplió su contrato.

“Gabriela había declarado ya una vez, hablé con ella para que no volviera a suceder. Y la semana pasada, el día domingo, las cámaras la encontraron y ella declaró. La verdad, no podemos hacer nada, porque donde no manda capitán no manda marinero. De cualquier modo, esto no quita que más adelante querramos tener a Gabriela, estamos en este canal y aquí hay normas que se nos dan. Gracias, Gabriela, por haber estado aquí”, enfatizó Valcárcel.

TE PUEDE INTERESAR

¿Cuánto está facturando Shakira por reproducción de su canción sobre Piqué y Clara?

Christian Domínguez quiere que su boda con Pamela Franco sea televisada para no gastar: “Ni que fuera bobo”

La Pepa Baldessari estará este sábado con Chibolín y revela larga amistad: “Nos conocemos desde que no había ni para el menú”