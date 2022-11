Gabriela Herrera no se amilana luego de haber sido expulsada de ‘El Gran Show’ tras haber incumplido el contrato con declarar al programa ‘Amor y Fuego’. Fue la misma Gisela Valcárcel quien explicó la ausencia de la modelo en el reality de baile, mientras que ella reaparecía en sus redes sociales haciendo música.

“ Usa esta crisis para crecer. Abrázate fuerte, no te dejes vencer. Algunos caminos se rompen para que otros mejores puedan aparecer. Vas a estar bien (...) No dejen ir a una buena persona como si el mundo estuviera repleto de ellas”, fueron algunas de las frases que reposteó en su cuenta de Instagram.

Además, la bailarina se dejó ver en un estudio de música grabando nuevos temas y dejando en claro que saldrá adelante, pese a la sanción que le impusieron en América Televisión.

“ Sábado por la noche y yo aquí en el estudio, grabando música, también se trabaja los sábados porque no saben lo que se viene . Y siendo más de las 12 de la noche terminamos, estoy cansada, pero feliz, tenía que volver a hacer esto. No saben la pasión que se siente regresar al estudio”, dijo.

Gabriela Herrera se pronuncia tras expulsión en 'El Gran Show'.

¿GABRIELA MANDA ‘CHIQUITA’ A GISELA VALCÁRCEL?

Gabriela Herrera también se animó a publicar una fotografía de ella en el set de ‘El Gran Show’ con una frase que sería respuesta a Gisela Valcárcel.

“Lo que es tuyo, es tuyo. Nadie te lo quita ”, escribió junto a un corazón negro. La publicación recibió comentarios positivos de sus seguidores, quienes le han mostrado su apoyo.

TROME | Gabriela Herrera se pronuncia tras ser expulsada de 'El Gran Show'

GISELA VALCÁRCEL ANUNCIA EXPULSIÓN DE GABRIELA HERRERA

La popular ‘señito’ sorprendió a los televidentes al confesar que Gabriela ya estaba advertida de dar alguna declaración en otro canal, sin embargo, volvió a fallar y por ello es que han tomado acciones inmediatas.

“Gabriela no está. Hablé con ella esta semana y quedé super agradecida, le dije: ‘Me encantaría volver a tenerla’. Pero la verdad es que Gabriela incumplió una de las normas del contrato, nada del otro mundo tampoco. La norma es muy fácil, no tiene nada de extraordinario , alguien que trabaja en un canal, debe de cuidarse de ir a declarar a otro. Esa es una norma puesta en este canal”, inició diciendo.

Asimismo, Gisela Valcárcel precisó que la también cantante no tiene las puertas cerradas de América Televisión, puesto que podría ser convocada para otro programa para un futuro.

“Gabriela había declarado ya una vez, hablé con ella para que no volviera a suceder. Y la semana pasada, el día domingo, las cámaras la encontraron y ella declaró. La verdad, no podemos hacer nada porque donde no manda capitán no manda marinero. De cualquier modo esto no quita que más adelante querramos tener a Gabriela, estamos en este canal y aquí hay normas que se nos dan. Gracias Gabriela por haber estado aquí” , acotó.