Gabriela Herrera contó que está soltera y sin prisa de encontrar el amor, además resaltó que se considera una mujer difícil de conquistar.

“Cuido bastante mi vida personal, pero ahorita estoy soltera, tranquila, conociendo personas y amigos”, expresó Herrera, quien anunció que este viernes 19 será la celebración por el 22 aniversario del ‘Valetodo Downtown’.

Se podría decir que el próximo galán que llegue a tu vida tiene la valla muy alta porque eres una mujer difícil de enamorar...

Siento que sí porque soy un poco complicada y difícil, pero también se debe a que ahorita no estoy pensando en tener una pareja ni nada por el estilo, así que es un poco complicado porque pongo la valla. Sin embargo, si alguien tiene su encanto o algo bueno que me divierta, pues ya.

¿Te conquista lo físico, material o los sentimientos?

Creo que es un 50 y 50. Las que dicen que miran el interior es mentira. Tiene que ser de todo un poco porque no vas a enamorarte del que tenga buenos sentimientos, pero por dentro y por fuera no sea tan agraciado. Obviamente que te jala el físico y si por dentro es una linda persona, mejor.

Entonces, no eres una mujer interesada, sino que te gustaría encontrar un hombre que vaya de la mano contigo...

Eso sí. Yo no podría estar con una persona que no tenga metas ni aspiraciones en la vida, porque si yo a mi corta edad he logrado tantas cosas... trabajo en lo mío, aparte del programa, estudio, así que la persona que esté conmigo tendría que ser igual o un poco más que yo porque tendríamos que estar en la misma sintonía.