La bailarina y cantante Gabriela Herrera espera que Yahaira Plasencia siga cosechando éxitos, tras su participación en los premios Lo Nuestro, pues es una artista peruana y abre puertas para todos. Asimismo, le recomendó que disfrute su relación con Jair Mendoza, pues el amor es un motor importante para la vida. Además, señala que en marzo lanzará su primer tema musical en el género urbano.

“Me parece genial todo lo que está viviendo Yahaira Plasencia, que le vaya bien y siga con éxitos en el extranjero, pues así seguirán saliendo nuevos talentos. El hecho que estuviera nominada en unos premios importantes es un paso en su carrera, eso no se puede desmerecer. Debemos de mirar de que hay buenos cantantes en el Perú en todos los géneros, no todo deben ser los extranjeros”, enfatiza Gabriela Herrera, quien acudió al avant premiere de la película peruana ‘Un retiro para enamorarse’, que desde ayer se encuentra en cartelera.

¿Qué te parece que siga defendiendo su relación amorosa con Jair Mendoza?

Nadie puede decidir cuándo se va a enamorar, pero creo que ella está consiente de su carrera, de su trabajo en la música y lo que quiere hacer. El amor debe llegar siempre para sumar, no para perjudicar su carrera musical y está bien que defienda su relación... si es lo que ellos quieren, si eso fluye, entonces, para adelante.

¿Tú podrías darte tiempo para el amor y para tu carrera musical?

Ahorita mi mente está enfocada en mi carrera, la música y el baile; no tengo pareja... pero si alguien llega, pues debe ser alguien que me motive a crecer como artista y como persona. No permitiría que me ponga trabas o que me quiera cambiar, pues si me conoció así debe respetar lo que me gusta.

¿Y cómo va el lanzamiento de tu carrera como cantante?

Estoy muy ansiosa por todo eso, debe ser en marzo y verán que se ha hecho un gran trabajo. Lo grabé en Colombia y es género urbano.

QUIERE IR A DUBÁI

La bailarina y cantante Gabriela Herrera contó que está juntando su dinero para viajar a Dubái, con un grupo de amigas, ya que no tiene un sugar daddy. Además, aseguró que no está en una relación porque está enfocada en su lanzamiento musical.

“Yo me saco la mugre trabajando para comprarme mis cosas y darme mis gustos. Ahorita estoy juntando mi platita para viajar a Dubái con un grupo de amigas y si Dios quiere pueda juntar esa plata rápido para viajar”, afirmó Gabriela.

¿Te irás un mes como Rosángela?

Una semanita por lo menos...

TE PUEDE INTERESAR: