En Amor y Fuego, Gabriela Herrera fue consultada sobre la multa de 56 mil soles impuesta por GV Producciones, productora de Gisela Valcárcel. Según explicó la bailarina, irá a conciliar con ellos tras una invitación de la misma empresa.

“No puedo hablar, pero lo que puedo decir es que ellos me han invitado a conciliar por el tema de la deuda, pero ese tema lo está viendo mi abogado. Sigo con el contrato todavía con ellos y no puedo hablar sobre el tema”, manifestó.

La bailarina detalló que este viernes se reunirá con GV Producciones para resolver el tema de la multa que le habían impuesto, pero indicó que no conoce más detalles de lo que le vayan a proponer. “La verdad no tengo idea, me toca este viernes, pero eso lo ve mi abogado”, agregó.

Al ser consultada sobre si iría a América Hoy, productora de Gisela Valcárcel, Gabriela Herrera remarcó que no ha tenido la mejor experiencia en el programa y solo le agradó Edson Dávila.

“La verdad no tengo idea de lo que van a querer conciliar (...) Tengo que ir yo. Mandaron la carta a mi casa y tengo que ir sí o sí”, manifestó.

¿Por qué GV Producciones multó a Gabriela Herrera?

En noviembre del 2022, Gisela Valcárcel anunció la expulsión de Gabriela Herrera de su programa luego que dio declaraciones a Amor y Fuego. La señito informó que la bailarina había incumplido su contrato.

“Gabriela había declarado ya una vez, hablé con ella para que no volviera a suceder. Y la semana pasada, el día domingo, las cámaras la encontraron y ella declaró. La verdad, no podemos hacer nada, porque donde no manda capitán no manda marinero”, indicó.

Luego de ello, se conoció que GV Producciones le impuso una multa de 56 mil soles por no cumplir con las clausulas de su contrato.

TE PUEDE INTERESAR

¿Brunella Horna ya piensa en tener un hijo con Richard Acuña? Rubia soprende con sus declaraciones

‘La Carlota’ le hace broma a ‘Chabelita’ EN VIVO: “¿Qué se siente estar casada con Andrés Hurtado?”