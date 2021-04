La popular integrante de ‘JB en ATV’, Gabriela Serpa, se mostró emocionada al recibir una cartera y un reloj de la conocida marca Michael Kors, además de una bonita carta de parte de un fan de los Estados Unidos. “Si ustedes saben quién es, etiquétenlo por favor”, manifestó la conocida modelo.

A través de sus historias de Instagram, Serpa le contó a sus seguidores de la bonita sorpresa, precisamente a solo pocos días de confirmar que se contagió del coronavirus y se mantiene en cuarentena.

“Bueno les quiero contar que me llegó esta carterita muy linda y este reloj también muy lindo. La verdad no sé quien es la persona que lo ha enviado, me mandó una tarjeta sí, diciendo que le gustaría conocerme. Es de Estados Unidos, su nombre es Giancarlo Reyes”, manifestó.

Por ello pidió a los fans que conozcan a esta persona, que lo etiqueten. “Si ustedes saben quién es, etiquétenlo porque yo no sé quién es”, expresó. “Muy linda su carta, miren que linda de verdad” , explicó.

GABRIELA SERPA HACE CUARENTENA POR CORONAVIRUS

Hace unos días Gabriela Serpa confirmó a todos sus seguidores que dio positivo al coronavirus y se encuentra recuperándose a la espera que pasen los quince días (que puede durar la enfermedad). “Tomen mucha agua tibia, cuídense chicos, este virus está fuerte. Yo estoy recuperándome, esperando que pase estos 15 días y poder regresar y estar nuevamente con ustedes. Los quiero mucho”, manifestó en un video.

Recordemos que debido a esta situación, Gabriela Serpa se ha ausentado de las grabaciones de JB en ATV uno de los programas de mayor sintonía en el país.

