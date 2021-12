El Wasap de JB compartió, a través de sus redes sociales, un afectuoso mensaje por Navidad dirigido al elenco del programa de ATV y a sus seguidores. En el saludo, Gabriela Serpa no pudo evitar soltar varias lágrimas.

“Ay no quiero hablar porque yo siempre lloro. Quiero agradecer a Diosito porque tengo a mi familia, a mi papá, a mis hermanas”, dijo antes de quebrarse por el llanto. “Lo siento, es que yo siempre lloro por todo y nada... yo también he tenido familiares que he perdido pero viniendo acá, al Wasap, yo disipaba mi mente y me hacía muy bien”, dijo la actriz cómica conmovida por la emoción.

En ese sentido, agradeció a Jorge Benavides, a Melva Bravo a Karin Marengo y a todos sus compañeros por apoyarla en todo momento.

GABRIELA VENCIÓ AL COVID-19

En marzo de 2021, Gabriela Serpa anunció que se contagió con el peligroso coronavirus y les pidió a sus seguidores seguir cuidándose para no contraer la enfermedad. “Estoy tomando mucha agua tibia y nada chicos, cuídense porque este virus está fuerte. Yo estoy recuperándome”, dijo a través de su Instagram.

Semanas después, la actriz confirmò que venció al Covid-19 y se reintegró a las grabaciones de ‘JB en ATV’. “De vuelta. Estoy muy feliz”, escribió junto a un video en el que se muestra muy contenta de retornar al espacio cómico y volver a encontrarse con sus compañeros.

Jorge Benavides también confirmó la noticia publicando una fotografía de las grabaciones donde aparece la rubia. Los seguidores de la modelo se mostraron muy entusiasmados con el anuncio.

TE PUEDE INTERESAR

Ricardo Morán anuncia juicio a Reniec por el reconocimiento de sus hijos: “Es momento de ir al Poder Judicial”

Christian Domínguez revela que una famosa le fue infiel: “Lloré duro”

Ivana Yturbe reveló que su bebita fue internada en la clínica: “Es duro”