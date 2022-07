La actriz cómica Gabriela Serpa calificó como una falta de respeto lo que vivió en una discoteca y que se ha viralizado en las redes sociales, donde un sujeto posa su cara en sus senos mientras estaba animando al público.

“Quiero aclarar que no dejé que nadie me toque, esa persona me pidió una foto y veía que la gente se reía, hacían gestos y le dije ‘¿qué te pasa?’. Ahí reaccioné y lo sacaron... fue una falta de respeto de esa persona”, comentó la actriz cómica de ‘JB en ATV’.

Luego, Gabriela aseguró que en el momento no se dio cuenta, pues de haber sido al contrario se hubiera defendido dándole una cachetada.

TROME | Gabriela Serpa pasa incómodo momento

“En el momento que sucedió no lo sentí, pero nunca me lamió como dicen algunos en las redes sociales. Yo estaba haciendo juegos con el público en el escenario, pero eso no le da derecho a nadie a sobrepasarse... si me hubiera dado cuenta antes le hubiera estampado una cachetada, pero me agarró desprevenida”, añadió Gabriela.

GABRIELA SERPA CONTINUARÁ SUS SHOWS EN DISCOTECAS

Luego, señaló que no se ha sentido acosada ni vulnerada porque el sujeto nunca la tocó.

“Si me hubiera sentido acosada, vulnerada o un tocamiento indebido me defendía”, indicó la modelo.

Finalmente, refirió que a pesar de ese mal rato no dejará de realizar sus presentaciones en las discotecas, pues en su mayoría el público se porta bien con ella.

