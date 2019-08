Gabriela Serpa del wasap de JB: "Me gusta el hombre divertido no importa que sea feíto" | ENTREVISTA | FOTOS

A sus 27 años, la actriz cómica Gabriela Serpa no solo deslumbra en ‘El wasap de JB’ con su belleza y anatomía (90 – 70 – 104), sino también con el talento que posee y que demuestra a través de la pantalla chica. La también profesora de ballet dice que no se considera una ‘bomba sexy’, sino todo lo contrario, pues revela que es una mujer tímida, no es sociable y no le gusta ir a las fiestas. Asimismo, cuenta que ha recibido más de una propuesta indecente y no le impresionan los hombres adinerados, sino que prefiere que sean caballeros, con bastante personalidad y resalta que el físico es lo de menos.

¿Cómo te va en ‘El wasap de JB’?

Feliz. Gracias a Dios estamos avanzando poco a poco. Ya me voy por los tres años trabajando con un gran elenco de actores y cada día aprendo más. La comicidad me gusta mucho, porque más que un trabajo es un lugar donde me voy a relajar y me olvido de mis problemas.



¿Te consideras una ‘bomba sexy’?

Siento que puedo hacer muchos personajes que no necesariamente sean los de la chica sexy. Hace poco caractericé a ‘La Paisana Jacinta’, eso hace que sea versátil en mi trabajo. Además, también soy maestra de ballet para niños.



Muchas personas no saben que estudias y que eres profesora de ballet...

Estudio danza en la Universidad Mayor de San Marcos. Me gusta el arte y el estudio. Me meto a talleres de teatro para formarme y nutrirme, porque una nunca termina de aprender. No es que tema a que me encasillen como actriz cómica, pero me gusta descubrir cosas nuevas.

A diferencias de otros personajes del espectáculo, eres una chica de perfil bajo...

Nunca he hecho escándalos para estar en televisión, soy perfil bajo y muy tímida a la vez. No me gusta ir ni a los centros comerciales y que me estén mirando. Si salgo, no voy maquillada ni con extensiones.



O sea, ¿la luchaste para estar en televisión?

Exacto. Para mí, es un logro haber llegado donde estoy ahorita. Me ha costado mucho esfuerzo y dedicación ir por el buen camino.



Tus seguidores quizá no creen que eres tímida, más aún porque alborotas las redes sociales al subir fotos y videos...

Me ha servido de mucho llevar clases de teatro, impro y actuación para perder la timidez. Me cuesta hablar.

¿Tampoco vas a fiestas?

No me gusta y prefiero estar en mi casa, aunque no parezca. La gente tiene una idea equivocada de mí por el hecho que salgo en hilo (dental) o porque hago videos sexis, pero nada que ver. Soy todo lo contrario a lo que se ve.



Y eso que estás en toda la edad de salir y disfrutar con tus amistades...

Sí, pero las fiestas me aburren y no me llaman la atención. No soy muy sociable, así es mi personalidad.



No sales por el hecho de que no te gusta o porque quizá tu pareja es muy celosa...

No tengo pareja actualmente. Me gusta mucho mi espacio y mi libertad.



¿Desde hace cuánto tiempo estás soltera?

Un año y tres meses.

¿Eres exigente en el aspecto sentimental?

No, pero me gusta que mi pareja tenga los mismos ideales que yo, que tenga metas y salga adelante, pero no soy exigente en cuanto a lo físico. No tengo un prototipo de hombre, pero influye mucho la personalidad que tenga. El físico es lo de menos, me gusta que sea divertido y no importa que sea feíto.



Tus fotos y videos en Instagram tienen miles de likes... ¿algún ‘faltoso’ te ha hecho una propuesta indecente?

Desde que empecé en este medio ha habido propuestas, pero no les hago caso, es más, no leo los comentarios o sino bloqueo. ¿Para qué llenarse de malas energías? He conocido amigas a quienes les han propuesto salir con un extranjero y pagarles 1500 dólares semanales. Les proponen ser damas de compañía, pero yo prefiero trabajar y ganarme mis frejoles a base de mi esfuerzo.



Entonces, contigo no va la frase ‘billetera mata galán’.

¡Ay no! Para mí, billetera no mata galán, así tenga millones de dólares. Me tiene que gustar la persona. Todo lo que tengo me ha costado a mí, he logrado cosas que para mí son grandes, como ayudar a mis padres, comprar mi carro y construir mi casa. Todo a paso lento, pero seguro.

Tienes un cuerpo que más de una debe envidiar... ¿Genética o entrenas duro?

​Siempre he hecho deporte y como sano.



¿Tienes algún ‘ayudín’?

Me he puesto ‘bubis’, nada más, no estoy en contra de las cirugías.



¿Cuáles son tus proyectos?

Muchos. Ahora estoy iniciando un proyecto con Francisco Murias, haré un show superbonito donde habrá baile, canto e interacción con el público.



Por cierto, ¿te molesta que te comparen físicamente con Yahaira Plasencia?

No me molesta. Mucha gente me dice que me parezco a ella, tenemos ángulos parecidos, pero no somos iguales.



¿Algún futbolista te ha ‘tirado maicito’?

Ninguno.



¿Qué te parece las chicas que optan por encontrar un ‘Sugar Daddy’?

Cada quien es libre de hacer con su vida lo que le parezca, si les gustan los ‘Sugar Daddy’, bien por ellas.



¿Cómo te proyectas en un futuro?

Me gustaría tener una familia pero más adelante, porque ahora no me veo con hijos ni casada. Quizá a los 50 años (tenga hijos), voy a congelar mis óvulos.