Magaly Medina no fue ajena a comentar el polémico caso de Gabriela Sevilla y el supuesto rapto de su bebé. La ‘urraca’ reveló en pleno programa EN VIVO las citas médicas que tuvo la mujer de 30 años que confirmaría ningún proceso de gestación, sin embargo, increpó a su equipo por exponer al aire ficha de la Clínica Internacional.

“Cuando uno tiene la verdad por sus manos, si soy consciente que he estado embarazada y todo el mundo está diciendo que no, pues entonces saco las pruebas de mis controles y chequeos (...) Nosotros esta noche hemos tenido acceso , gracias a los urracos de diferentes lugares que me han enviado las visitas de ella a la clínica donde dice que se ha atendido, a la sección de ginecología, pero en ninguna es...”, reveló la conductora.

Sin embargo, al ver la foto de la ficha de Gabriela en las pantallas, a nivel nacional, la ‘urraca’ arremetió y pidió que lo saquen del aire porque violaría la ley al difundir este tipo de privacidad.

“ No, no me lo saquen porque esto puede pertenecer al ámbito de la privacía y yo no quiero violar ninguna ley ni ningún reglamento ni nada . La clínica ha dicho que guardará la privacía de sus pacientes, supongo que si un juez se lo piden, se lo darán”, acotó.

Urraca indicó que sus seguidores le mandaron informes de la clínica donde supuestamente se atendía Gabriela Sevilla durante su presunto embarazo.