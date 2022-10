Tula Rodríguez y sus comapañeros de ‘En boca de todos’ usaron unos minutos de su programa para comentar el polémico caso de Gabriela Sevilla, una joven de 30 años reportada como desaparecida el pasado miércoles 19 de octubre y que, según asegura, estaba en estado de gestación, algo que el ministro del Interior negó basándose en los exámenes del médico legista que le practicaron tras su aparición.

La conductora se mostró en duda sobre ambas versiones del caso y lamentó que, de haber mentido, la mujer sea capaz de fingir a este punto. “Esto es de terror. No puedo creer que una mujer haya podido fingir tanto si es que este caso hubiera sido así, de fingir. Este caso ya no sabemos si es policial, pasional, estamos impactados porque esta mujer podría haber fingido un embarazo”, dijo visiblemente sorprendida.

Por su parte, Maju Mantilla también emitió sus comentarios, aunque de manera más objetiva. “¿Qué pasó, qué está pasando? Ahora no sabemos cómo es esta historia, si realmente estuvo o no embarazada. Todos estamos totalmente sorprendidos, todo el Perú porque se ha tocado este tema por todos lados”, precisó.

GABRIELA SEVILLA ROMPE SU SILENCIO

Gabriela Sevilla rompió su silencio para las cámaras de Amor y Fuego y estalló en llanto luego del informe del médico legista, que indicó que la joven madre de 30 años, quien estuvo desaparecida por más de un día, nunca estuvo embarazada.

“Yo aparecí por Villa María, bajé caminando, me encontré con varias personas, todavía me siento un poco mareada... gracias a todo el mundo por haber estado pendiente de mí”, dijo entre lágrimas.

Además, aseguró que sí estuvo gestando al momento de desaparecer. “Claro que sí estuve embarazada, desde el minuto uno, no les puedo dar declaraciones... los médicos que han sacado ese informe son del médico legista, yo ya no me quería hacer exámenes, dije ‘me los hago mañana’, les pedí que me den un espacio, estaba desde las 4 de la mañana”, acotó.

Por otro lado, indicó que al momento de dar a luz, no escuchó a su bebita. “Cuando nació no la escuché llorar pero tengo esperanza que sí esté viva”, dijo Gabriela Sevilla, además de acotar que se hizo cinco ecografías durante su proceso de gestación. “Escuché sus latidos” , agregó.

Finalmente, aseguró que quiere pensar que los resultados del médico legista son un error. “No quiero pensar que están tramando algo detrás, quiero pensar que es un error, falta esclarecer los exámenes, siento que me drograron con algo, no sé” , agregó entre lágrimas.

