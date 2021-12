La cantante Gaby Zambrano afirmó que después de su participación en la serie ‘El Llauca’ le gustaría seguir incursionando en la actuación, pero sin dejar de lado la música.

“Fue una linda experiencia, quiero seguir casteando para conseguir más oportunidades en la actuación”, dijo la salsera.

Como se recuerda, ella dio vida a ‘Marilú' en la serie de ‘GV Producciones’ y contó que tenía algunas similitudes con su personaje porque ambas son chalaca y salseras.

Y pronto lanzarás un nuevo tema.

Lancé hace unos meses ‘Amarte duele así’ y se viene algo para enero.

El otro año vienes con fuerza...

Sí, preparando feats (colaboraciones) y nuevos temas.

Por cierto, en el amor también te va muy bien.

Sí, la verdad que sí.

Ya cuánto tiempo tienes con Johnny Lau.

Como 5 años y medio...

Y no los vacilan y les dicen ‘el anillo pa’ cuando’...

Ja, ja, ja. Lo hemos hablado pero no queremos que sea pandemia, que todo mejore.

En tu Instagram, tus seguidores están especulando que estarías embarazada.

No, la gente es la muerte. La verdad es que he subido de peso, pero nada que ver, hijos por ahora no.

