La hija de Mariella Zanetti y Farid Ode, Gamille Ode, comentó que se lleva bien con la novia de su padre, Scarlet, quien solo le lleva cinco años de diferencia. Además, contó que se siente emocionada por su participación en la película ‘Soy inocente’ donde hizo su debut como actriz interpretando al personaje que hace su mamá, pero de joven, en la cinta que dirigió Julián Zucchi.

Gamille este ha sido tu debut en el cine, ¿nerviosa?

Sí, lo estuve, pero a la vez fue emocionante y me gustó mucho. Lo que pasa es que la actuación siempre me ha llamado la atención, pues de niña, cuando mi mamá me llevaba al canal y la veía haciendo los sketchs me daban ganas de entrar y compartir con ella.

¿Piensas dedicarte a esto?

Mi carrera es de hotelería y turismo, y pronto viajaré al exterior para seguir con mi carrera, pero no descarto nada. Tal vez, más adelante se presente otra portunidad en la que pueda aprender más del mundo de la actuación y el cine.

Tu papá necesitaba babero, está muy orgulloso por tu actuación en la película que ha convocado a más de 30 mil cinéfilos en la primera semana de estreno.

Sí, está contento y mi mamá también, me alegro mucho que el público vaya al cine y se divierta. La película está muy bonita, divertida y aquí hago el papel que interpreta mi mamá, pero de joven.

¿Quién es más celoso contigo tu mamá o papá?

(Ríe) depende de la situación, ambos son celosos.

Tu papá tiene una novia que es muy joven, creo que es mayor que tú por cuatro o cinco años, ¿qué tal te llevas con ella?

Bien, la novia de mi papá es una chica madura. Tenemos una relación cordial mi hermana y yo.

¿No eres celosa con tu papá?

No, para nada. Además, mi papá está contento y eso me alegra.

Claro, tu papá ahora tiene una relación sólida y está más maduro.

Sí, está contento y feliz.

SENTÓ CABEZA

Farid Ode señaló que ya sentó cabeza y que está muy contento y feliz con su joven pareja Scarlet con quien en breve cumplirá un año de relación.

“Todo bien con ella. Ya vamos a cumplir 8 o 9 meses, yo no soy mucho de llevar la cuenta, pero estamos bien, tranquilos, trabajando juntos. Mi vida está tranquila, feliz...”, dijo

Ya sentaste cabeza...

De todas maneras. Yo quería sentar cabeza hace tiempo, pero no he tenido suerte en el amor. Uno siempre da todo pero, a veces, las cosas no salen bien. Pero ahora sí estoy tranquilo, con una mujer muy correcta. Scarlet pese a la edad (23) que tiene es una mujer muy madura, yo tengo 48 pero tengo el alma de niño ja, ja, ja. Estoy muy contento con ella, la amo con todo mi corazón y pucha voy a seguir adelante por ella y mis hijas.

