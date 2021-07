La cantante Nancy Castelo, la ‘Garotiña’, comentó que espera este lunes un triunfo peruano ante Brasil por la Copa América, porque es un equipo que viene luchando y creciendo en los últimos años y se merecen ser los mejores en el torneo continental.

“Mi corazón está dividido porque Brasil es mi tierra pero he recorrido todo el Perú con mi música y siempre me han tratado con mucho cariño, pero esta vez quiero que gane Perú, ya le toca tener un triunfo y poder avanzar para ser campeones. He visto que el equipo peruano ha crecido mucho en los últimos años, se nota su esfuerzo en cada partido y lo merecen”, indicó la cantante, quien actualmente viene siendo tendencia en TikTok.

“Me encanta hacer videos para TikTok, me divierto mucho y a mis seguidores les gusta. El último que hice ya tiene casi 3 millones de reproducciones, ha sido muy comentado y me siento feliz por el apoyo del público. Lo hice en Pucallpa, solo minutos antes de irme al aeropuerto y espero seguir compartiendo videos con mis seguidores”, enfatiza Nancy Castelo.

Asimismo, dice que no descarta ingresar a Onlyfans, pero solo lo haría para compartir fotos y videos que no afecten su imagen. “Muchos me piden que tenga Onlyfans, pero aún no me decido, lo estoy pensando. Siempre trato de cuidar mi imagen, no sé qué tanto podría beneficiarme, pues tengo un público muy familiar porque me siguen muchas chicas, señoras y hasta niños”, añadió.

“RESPETO LOS PROTOCOLOS”

Hace unas semanas, Nancy Castelo, la popular ‘Garotinha’, dijo que está realizando shows en la selva respetando todos los protocolos de seguridad y lo hace porque es la única que ve por su mamá.

“Me contrataron para cantar en unos restobares en Pucallpa. Estoy feliz porque poco a poco se reapertura un poco mi rubro, siempre respetando todos los protocolos. Me cuido tanto que no me ha dado ni me dará el coronavirus pues no ‘bajo la guardia’”, indicó.

Te van a criticar por hacer shows...

Algunos critican es porque de repente no toman atención a lo que siempre recalco, que tomo precauciones extremas para no contagiarme sobre todo para cuidar mi salud y por empatía a los demás, si seguimos las normas y tenemos cuidados se puede trabajar. Muchos artistas van por allá para trabajar, pero te repito que respeto mucho las normas, no voy con toda mi orquesta, voy solita con mis pistas y guardo mi distancia. Yo chambeo bastante, soy hija única y debo ver siempre por mi madrecita, que es mi mayor tesoro. Por ella justamente, me cuido harto.