Coronavirus Perú I Génesis Tapia se mostró furiosa contra una institución bancaria por los intereses que le cobrarán para reprogramar su deuda y decidió enviarle un mensaje a María Antonieta Alva.

Génesis Tapia arremetió contra Scotiabank. “¿Alguien me puede explicar esto? Scotiabank dicen que estamos juntos en esto, pero te proponen reprogramar tu deuda en 24 meses con 7.9 % de interés anual, a esto se le suma que solo te proponen postergar el pago mínimo cuando todo el mundo sabe que dicha modalidad cobra interés cada día. Entonces de qué se trata la ayuda sin intereses”, mencionó la ex chica reality.

Además, la ex chica reality le envío un mensaje a la ministra de Economía, María Antonieta Alva. “Con todo respeto a la ministra de Economía, María Antonieta Alva, el supuesto beneficio que todas las entidades bancarias están otorgando de reprogramar sólo el pago mínimo, nos genera interés por día y a esto se le suma un interés anual”, precisó Génesis Tapia.

Génesis Tapia advirtió al Ejecutivo que las supuestas facilidades que están dando los bancos terminarán mellando a las personas más vulnerables. “Que reactivación económica con la ineptitud del sistema financiero y así esperan que las personas no se desesperen por trabajar, es valiosa la salud, pero si esto sigue así aquella población en pobreza extrema tal vez no muera por el virus, pero sí por pasar hambre”, finalizó el mensaje de la ex chica reality.





Gobierno evalúa coordinar con bancos para aplazar deudas de afectados por la cuarentena

