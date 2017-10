Génesis Tapia posa en bikini dos meses después de dar a luz y sorprende a todos con su figura [VIDEO]

La bailarina Genésis Tapiasorprendió a sus seguidores con la publicación de un foto en Instagram. En la imagen, la ex chica reality se luce bikini. Los fans de Tapia están asombrados por su figura ya que hace dos meses dio a luz a su tercera hija, Fe.



Génesis Tapia comparte este imagen con el fin de compartir algunos tips contra las estrías. "Tengo muchas, pero siempre que llegó a tonificar disminuyen su apariencia", escribe la bailarina en Instagram.



De esta manera, Génesis Tapia revela que su secreto para combatir las estrías es el bronceado. Los seguidores se quedaron sorprendidos con con el tip de la bailarina y le hicieron otras preguntas sobre alimentación que la ex chica reality respondió con amabilidad.



Génesis Tapia le informa sobre su rutina a sus seguidoras. La bailarina deja en claro que por ahora no puede consumir quemadores. "Estoy llevando una alimentación balanceada y cardio en ayunas que me esta ayudando bastante", comenta la ex chica reality.



La bailarina también le pide a sus seguidores que se vuelvan fans de su página Génesis Tapia Fit. En este fan page, la ex chica reality publica videos donde brinda consejos para mantener una vida saludable.

Mamitas les quiero compartir uno de mis secretos para las estrias, primero aclararles que tengo muchas😭😭😭pero siempre que llego a tonificar disminuye su apariencia😍😍y como eso tarda unos mesesitos , recurro al bronceado ,es increible como ayuda con la apariencia de estrias 😉😉😉😉😉asi que ya saben ✌✌✌. Una publicación compartida de Genesis Tapia fit (@gtapiasosa) el 30 de Oct de 2017 a la(s) 7:02 PDT