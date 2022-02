Génesis Tapia cumplió 31 años y afirmó que en este momento de su vida se siente una mujer realizada emocional y profesionalmente. Entre los planes que la pelirroja tiene para este 2022 figura un viaje a Europa con su familia y relanzar su línea de jeans.

“Sí, cumplo 31 años y estoy en el mejor momento de mi vida. Me siento realizada y celebraré con mi familia esta nueva vuelta al sol en una hacienda fuera de Lima para cuidarnos. Soy provacuna, ya tengo mis tres dosis y a mi regreso vacunaré a mis hijos de 8 y 6 años, todos debemos poner el hombro para terminar con el coronavirus ”, comentó.

¿Qué te regaló tu esposo?

Me remodeló mi habitación, mi viaje a Colombia, porque pienso relanzar mi línea de jeans en dos semanas, y otra cosita bonita para mitad de año.

¿Van a viajar otra vez?

Sí, nos vamos a Europa por dos meses (junio y julio), pues hace 17 años que no veo a mi hermana menor y la extraño. Tuve la oportunidad de estar con dos de mis hermanas aquí cuando vinieron, pero no con la última. Así que será un viaje familiar, primero iremos a Bélgica porque ahí vive mi madre con mis hermanas y luego pasearemos por ahí.

CUIDA A SU PADRE

Hace unas semanas atrás , Génesis en su cuenta de Instagram contó que se alejó de las redes sociales debido a que está cuidando a su padre, quien el año pasado fue operado por un tumor maligno. Según detalló la exchica reality, se vio afectada por una crisis de estrés porque se ha encargado sola de su progenitor, ya que sus hermanos “desaparecieron”.

“Paso por aquí para contarles que estuve pasando por días muy fuertes, con una depresión terrible, que se manifestó en malestar en mi cuerpo. El estrés me sobrepasó los límites y me vine abajo y no me avergüenza decirlo, soy un ser humano”, manifestó.

La exbailarina señaló que compartió esta historia para que sus seguidores sepan que no está mal parar un momento para “llorar lo que tengas que llorar” y después encontrar un impulso para seguir adelante.

La modelo reveló que su papá superó el cáncer, pero actualmente es la única de sus cuatro hermanos que se encarga de sus cuidados. “Tengo mucha carga, tengo a mis hijos, mi esposo, mi trabajo, mis estudios, mi entrenamiento (…) Mi papá tiene cuatro hijos, pero todos se desaparecieron y la que quedé fui yo y yo he llevado la enfermedad, que fue muy dura emocional y económicamente“, agregó.

MÁS INFORMACIÓN: