La exbailarina Génesis Tapia dijo que su esposo Kike Márquez es ‘pisado’ y no lo cambiaría por nada del mundo porque son un gran equipo .

“Mi esposo es pisado. Somos un súper equipo y no lo cambiaría por nada. Los dos criamos a los niños, trabajamos, proveemos y no hay estereotipos de ‘tu crías a los hijos y yo trabajo’. Los dos trabajamos, limpiamos la casa, somos un equipo”, dijo la modelo en el programa D’Mañana, donde estuvo como invitada.

Además, contó que pronto se mudaran a una casa en La Molina porque su departamento les quedó chico y no planean agrandar su familia, pues están felices con sus cuatro niños.

“Me ligué con mi segundo hijo y no funcionó. Mis cuatro hijos son los que yo necesito, mis motivos, a mí la maternidad nunca me detuvo. Me quedaré con cuatro y me encargaré que sean unos grandes seres humanos”, aseguró Tapia.

De otro lado, Génesis dijo que no cambiaría nada en su vida, pero hace algunos meses hubiera pensando en ‘eliminar’ a una persona, en referencia al padre de una de sus hijas.

“Hace unos meses tenía el corazón dañado y hubiera pensando en eliminar al padre de mi hija. Cuando comenzaron a amenazarme con matar a mi familia y mis hijos, fui víctima de extorsión, y me dijeron ‘te dejamos en paz, pero sabemos que el papá de tu hija tiene plata, danos su contacto’. Les dije que no iba a ser cómplice de nada, a estos delincuentes de ‘Tren de Aragua’. Me dolía los desplantes que le hizo a mi hija, pero no tengo rencor, todo lo dejo a la justicia”, explicó.

GENESIS TAPIA ES ‘CHANCONA’ EN LA UNIVERSIDAD

Como se sabe Génesis Tapia está por culminar su carrera de derecho y desde hace varios ciclos está becada debido a su excelente promedio académico. En diálogo con ‘En boca de todos’, la bailarina presumió sus calificaciones como estudiante de derecho desde el 2019.

“Yo estoy becada por promedio ponderado en la universidad (…) Mira 20, 18, 19″, indicó a las cámaras del programa.

Además de estudiar, Génesis Tapia no descuida su faceta de empresaria de moda y supervisa la elaboración de sus jeans. “La colección es “Renacer” y el slogan es ‘siempre serás madre, pero nunca dejarás de ser mujer’ y es precisamente para realzar la belleza de la mujer”, expresó.

Génesis Tapia afirmó que todos los días se levanta a las 5.30 a. m. para comenzar con su rutina en el hogar, donde prepara la comida y alista a sus hijos para que vayan a estudiar. Asimismo, se encarga de cuidar a su padre, un adulto mayor.

“Él es mi padre, yo soy adoptada por él, todo el mundo lo sabe. Toda la familia se fue, se alejó de él cuando le detectaron el cáncer terminal. Con esta situación, Dios me dio la oportunidad de ser la hija que él necesita”, manifestó.

