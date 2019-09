Génesis Tapia: “Es duro, pero tengo que sacar a flote este barco, sino mis hijos se hundirán”

Génesis Tapia anunció el fin de su matrimonio, de tres años, con Enrique Márquez y dijo que aunque no es ‘fácil’ asumir este momento, sigue adelante por sus tres hijos.

“Es duro, pero tengo que sacar a flote este barco, sino mis hijos se hundirán y eso no puede pasar. Me siento débil, extraña, lo que le pasó a mi hijita (su última niña estuvo delicada de salud) fue un impacto muy grande. Desde ahí no he vuelto a ser la misma”, dijo.

Es un momento complicado...

Sí, es una drástica decisión, pero encontraré la manera de que no les afecte.

¿Es definitiva tu separación o quizá con el tiempo puedan regresar?

Prefiero estar así y emprender mi camino sola.

Genésis Tapia anunció la separación de Enrique Márquez, a través de un comunicado en sus redes sociales: "... Después de tres hermosos años ,nos separamos en los mejores términos , hay diferencias que no hemos podido superar y por ello hemos preferido quedar como buenos amigos y seguir en nuestra labor de padres ..."

En noviembre del 2016 Génesis Tapia dio el sí a Kike Márquez, pese a haber sido acusada por la ex de su entonces pareja de haber destruido a su familia.