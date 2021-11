Génesis Tapia aclaró que su esposo Kike Márquez no es su ‘sugar daddy’, pues resaltó que todos los viajes y lujos que se dan es gracias al arduo trabajo que realizan con su empresa.

Génesis, estás de luna de miel en Cancún con tu esposo, que por lo visto te engríe bastante. ¿Se podría decir que es tu ‘sugar daddy’?

No puede ser mi ‘sugar daddy’ porque lo que tenemos ahora lo construimos los dos. El poco o mucho dinero que tenemos es de los dos. Mi esposo no tenía la empresa que tenemos ahora, todo se dio a partir del matrimonio, hemos desarrollado nuestros potenciales. Los viajes que hacemos son porque somos agentes intermediarios y vendemos a futbolistas nacionales e internacionales, pero también aprovechamos para vacacionar.

Sin embargo, te engríe con buenos regalos, pues compras en conocidas tiendas del extranjero...

Los obsequios que nos damos es con el esfuerzo que nos ha costado. Nosotros hemos pasado de tener a nuestra hija en UCI y hacer polladas para poder pagar la clínica. Ahora tenemos una estabilidad con nuestros hijos.

¿Hay planes para aumentar la familia?

No. La ‘fábrica’ ya está cerrada definitivamente, ya no hay quinto hijo, no está en nuestros planes. Decidimos tener nuestra última hija y ahí nos quedamos.

TE PUEDE INTERESAR

“Te dije ‘gatito’, tenía como 80 micrófonos pegados al cuerpo”: Samu habla sobre audio de Melissa Paredes

Kyara Villanella, hija de Keiko Fujimori, celebra Halloween con su disfraz de policía en TikTok

Cada vez que jugamos afuera, los hinchas sufren de estreñimiento y terminan enfermos del hígado