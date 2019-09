Génesis Tapia reveló que Michelle Soifer le dio un beso en la piscina: "Fue tierno" | VIDEO

Génesis Tapia reveló en El Valor de la Verdad que Michelle Soifer le dio un beso en una piscina. La exbailarina contó que esta anécdota sucedió cuando ambas integraron una orquesta de cumbia.

La pelirroja contó que el hecho ocurrió en una de las giras que realizó con Michelle Soifer cuando ambas integraban la agrupación 'Las hijas de su madre'.

¡ESTAS SON TODAS LAS PREGUNTAS QUE RESPONDIÓ!

Génesis Tapia reveló, además, que el beso fue tierno y que tuvo otras experiencias con otras mujeres de la farándula como Anabel Torres y Leslie Castillo.

"Estábamos tomando unos tragos en una piscina y se me acercó y me dio un beso. Estábamos muy cerca y fluyó. Me quedé tiesa. Fue mi primera experiencia. Yo si sentí muchisima verguenza y ella estaba como si nada hubiera pasado", dijo la exbailarina en 'El valor de la verdad'.

Asimismo, Génesis Tapia contó anécdotas y experiencias que protagonizó con diversos personajes de la farándula local como Rosángela Espinoza, Melissa Paredes y el futbolista Yordy Reyna.