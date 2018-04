Geni Alves muy afectada tras filtración de video íntimo: "Siento mucha vergüenza" [VIDEO y FOTOS]

La brasileña Geni Alves reveló que desde que se difundió en redes sociales un vídeo íntimo, que grabó para su pareja, se siente avergonzada y es la burla de la gente.

“Es bien difícil estar en otro país y ser la burla de la gente. Esto es lo último que esperaba que me pasara en mi vida. Se siente muy feo cuando una mujer está expuesta a ese tipo de situaciones. Me ha afectado mucho, he llorado, no quiero salir a la calle por que me muero de la vergüenza por mi hijo, por mi familia”, dijo Geni Alves, quien reiteró que ella no filtró el video íntimo.

“Jamás haría eso, lo hice para mi novio, no hay forma”, añadió.

Por último, la ‘garota’ contó que entablará una demanda por difamación contra su exmánager, ya que ella dijo que Geni habría colgado el vídeo para volver a figurar en el medio.

Geni Alves dice que difusión de video íntimo la ha afectado mucho y no sale a la calle