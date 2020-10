La brasileña Geni Alves aclaró que ella no pagó la atención médica que recibió Angie Jibaja en la clínica San Pablo, tras ser herida a balazos y en un audio presentado en el programa ‘Magaly TV, La Firme’, soltó más de una lisurota.

En el audio, Alves afirmó que el dinero nunca pasó por su cuenta y que ella no fue pagar el dinero por la atención que recibió Angie. “Así que ya no me jo... Me entienden con eso”, manifestó.

La rubia afirmó en una publicación en sus redes sociales que ella fue quien hizo ‘las conexiones’ y que fue un amigo de buen corazón el que puso el dinero.

“Alguien me ayudó a ayudar, yo fui la conexión y punto. Ya no me jo...”, explicó en este audio presentado en el conocido programa de espectáculos.

LAS VERSIONES DE GENI ALVES

“En último caso si tuviera puesto esta plata, es mi plata. Yo puedo hacer lo que me da la gana, entiendes”, agregó la brasileña.

Antes de la emisión del reportaje, la periodista Magaly Medina afirmó que la propia Geni Alves había dicho que ella había pagado 35 mil dólares para pagar la atención médica de Jibaja en la clínica San Pablo.

Geni Alves afirmó que ella no pagó la atención que recibió Angie Jibaja.





