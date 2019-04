George Forsyth reacciona así cuando le preguntan por los rumores de separación de Vanessa Terkes | VIDEO

Desde que asumió la alcaldía en el distrito de La Victoria, George Forsyth se ha mantenido ocupado con todas las gestiones que el municipio le exige. Una de las labores más importantes que logró su gestión fue el retiro de comerciantes informales en las calles de Gamarra.

Además, la lucha contra los extorsionadores ha terminado con varias bandas criminales dedicadas a esto en La Victoria. Debido a toda gestión, su vida y la de su esposa Vanessa Terkes se ha visto amenazada de muerte.

Pese a que desde un inicio la actriz se mostró comprometida con apoyar a su esposo en La Victoria, se especula en redes sociales que el matrimonio viene sufriendo una crisis y una futura separación. Como se sabe, hace unas semanas Vanessa Terkes viajó a México para alejarse de las amenazas de muerte.

Con tanta presión, muchos creen que George Forsyth y la actriz no atraviesan por un buen momento. El programa Válgame Dios entrevistó al alcalde de La Victoria sobre estos rumores y así reaccionó:

"No me habían llegado esos comentarios la verdad. Recién me lo has traído tú, jajaja. No, no he escuchado esos comentarios. La verdad que ando tan metido (con la alcaldía) que ni siquiera prendo la TV porque no tengo tiempo para ver eso", declaró George Forsyth.

El exfutbolista aseguró que las cosas con Vanessa Terkes están bien y que una de las cualidades de la actriz que lo enamoró fue esa humildad que inspira a los demás. George Forsyth se mostró muy enamorado de su esposa.

"Estamos bien. Vanessa tiene mucha calle. Eso es algo que siempre cae muy bien y que se le reconoce muchísimo. A mí me crearon con humildad y siempre trato de buscar a alguien que sea parecido", dijo George Forsyth.