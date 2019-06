George Forsyth tuvo inesperada reacción porque Aída Martínez no quiso tener intimidad con él

Aída Martínez se sometió nuevamente al polígrafo para hablar también de su romance con el ahora alcalde de La Victoria, George Forsyth. La modelo se presentó en 'El valor de la verdad' y contó íntimos detalles del exportero.

ESTAS SON LAS PREGUNTAS QUE RESPONDIÓ

En la pregunta 1, Aída Martínez contó que, al negarse a tener relaciones sexuales con él, George Forsyth le tiró un golpe a la cama como signo de frustración.

"Le comenté (que era virgen) y no me creyó. Le dije que me esperara y que me de unos días más", contó Aída Martínez en el sillón rojo.

Además, la modelo arequipeña contó que cuando mantuvo un romance con el ahora alcalde de La Victoria, ella aún era menor de edad.

